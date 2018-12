Blastingnews

: Naomi Campbell al naturale: primo selfie senza parrucca su Instagram - SkyTG24 : Naomi Campbell al naturale: primo selfie senza parrucca su Instagram - katiadiluna16 : Naomi Campbell pubblica un selfie senza parrucca su Instagram - conmatteorenzi : @matteosalvinimi ministro dell'esibizionismo anche oggi fa il suo defilè e da novello Naomi Campbell, al mattino a… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)hato sul suo profilounche la ritrae, confermando le indiscrezioni riguardo la perdita di capelli. A quanto pare, la nota Venere nera è affetta da tempo di una grave forma di alopecia, dovuta all'eccessivo utilizzo di trattamenti aggressivi ed extension. Servizi di moda e sfilate in cui era obbligata ad effettuare estremi cambi di look hanno provocato danni irrecuperabili alla capigliatura di. In questi anni la top model non ha mai dato conferma alle indiscrezioni riguardo la sua patologia e si è sempre presentata in pubblico con chiome lunghe e piuttosto folte.su: 'Mi spoglio di tutto', all'età di 48 anni, ha deciso di mostrarsi per la prima volta "a nudo"ndo unla. Lo scatto ritrae un primo piano della top model che, abbandonate le lunghe extension, manifesta ...