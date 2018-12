Borsa | Banca Carige non apre per eccesso di ribasso

Borsa ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 97% - Banca Mediolanum a +5 - 24% - 21 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Tra i rialzi sul listino principale svetta Banca Mediolanum . Male Telecom Italia

Borsa italiana brillante con BTP e bancari. FTSE MIB +1 - 48% : BTP in netto rialzo dopo che ieri la portavoce del ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che è stato raggiunto l'accordo con la Commissione Europea sulla manovra 2019:* l'intesa dovrebbe ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Saipem a -2 - 3% - Mediobanca a +1 - 9% - 18 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve rialzo. Continua il momento negativo di Saipem . Bene invece Mediobanca e Fca

Borsa MILANO prosegue debole con Europa - male i bancari - pesano le tensioni commerciali : Il settore, nel vecchio continente, secondo il presidente di Intesa SP Gian Maria Gros-Pietro riuscirà a competere con i giganti di Cina e Stati Uniti se potrà avviare un'economia di scala per fare ...

Borsa Tokyo chiude a -2% - pesano dati Cina e indagine Banca Giappone : La Borsa Giappone se ha chiuso oggi con una perdita secca del 2,02%, a causa soprattutto dei timori per l'economia ispirati dai deludenti dati cinesi di novembre su vendite al dettaglio e produzione industriale ma anche da un' indagine congiunturale di Banca del Giappone sulla manifattura, che ha segnalato ...

Borsa - titoli bancari in forte rialzo : Intesa +4 - 05% - Unicredit +3 - 37 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Borsa ITALIANA OGGI/ Banco Bpm a -2 - 2% - Mediobanca a -1 - 8% - 30 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. I titoli bancari sono in rosso, in particolare Banco Bpm cede oltre il 2%