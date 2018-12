ilfattoquotidiano

: Aggressività, serve una nuova forma di educazione. Ma forse la violenza fa parte dell’essere umano - ilfattoblog : Aggressività, serve una nuova forma di educazione. Ma forse la violenza fa parte dell’essere umano - enrigoletto : @84Darion @pisto_gol Non hai scritto un tweet che sia uno che non contenesse insulti, aggressività, deliri complott… - florianademiche : l’oralità è un segnale regressivo dell’aggressività auto ed etero diretta. La 1a serve ad elaborare l’ingordigia pe… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) di Maurizio DoniniNel numero di novembre di FQ Millennium si parla della mafia nigeriana, di come questa organizzazione criminale – oltre i rituali che fannodell’obbligatoria iconografia di ogni sistema sociale complesso – faccia largo uso di unaselvaggia e tribale. L’uso della forza è ovviamentedi ogni criminale, ma dobbiamo accettarla comeinevitabile dell’essere umano? Probabilmente e a malincuore la risposta non può che essere affermativa. Senza lasciarsi andare a citazioni bibliche, giova rammentare che la storia dell’uomo nasce dallae dalla morte, senza nessun ritegno per legami di sangue o di amicizia. Il Paradiso terrestre fu perduto per avere tradito la fiducia accordata cogliendo il frutto proibito, Romolo uccise Remo, reo di avere varcato il confine tracciato dal fratello,primo tentativo di immigrazione illegale. ...