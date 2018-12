Capodanno | gli eventi nelle piazze | Renga a Firenze | J-Ax a Pescara

Soluzioni low cost per Capodanno : è il momento migliore per un viaggio : Ma per passare un Capodanno originale non per forza bisogna muoversi da casa: specialmente nelle grandi città, infatti, ci sono spettacoli teatrali e concerti a cui assistere per un ultimo dell'...

Capodanno 2019 a Napoli : scopri tutti gli eventi in programma : tutti gi eventi in programma a Napoli per Capodanno 2019: concerti, spettacoli teatrali, cenoni e Gran Gala. Il divertimento è assicurato per tutti i gusti e tutte le età. More

Feste in famiglia a Leolandia con il Natale Incantato e Capodanno : E ancora, nuovi coinvolgenti spettacoli tra cui Incantesimo, lo show di Natale che entusiasma e commuove e porta in scena musiche cantate dal vivo e 100 scintillanti costumi. Molto apprezzati dal ...

Gli ospiti del Capodanno Rai a Matera : Il Volo - Red Canzian e tutti i protagonisti de L’anno che verrà : Sono stati annunciati gli ospiti del Capodanno Rai a Matera. Rai1 festeggerà l'arrivo del nuovo anno con un ricco cast di ospiti italiani, in piazza a Matera e in diretta Rai per brindare al nuovo anno in compagnia del conduttore della serata, Amadeus. Tra gli ospiti del Capodanno Rai a Matera c'è il trio pop-lirico de Il Volo, appena confermato al Festival di Sanremo 2019, ma anche Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni e Michele ...

Capodanno - spray al peperoncino vietato in molte città. Salvini : “Sbagliato - circolare per escluderlo dai divieti” : spray al peperoncino vietato per Capodanno. Dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, sono tanti i sindaci che in questi giorni stanno dando disposizioni per vietare “strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin capsicum”, i cosiddetti spray al peperoncino appunto. Da Torino a Firenze fino Matera e Bologna, le ordinanze prevedono multe fino a 500 euro. Una decisione che non ha incontrato il favore del ...

Meteo : tempesta a Natale - meglio a Santo Stefano e Capodanno : Nonostante l'alta pressione di questo fine settimana, per le giornate del 24 e 25 dicembre si attende un brusco calo delle temperature che sarà caratterizzato da una tempesta natalizia che provocherà piogge e nevicate. Da mercoledì 26 dicembre, però, la situazione dovrebbe già cominciare a migliorare, con una condizione di stabilità che dovrebbe perdurare almeno fino al 1° gennaio. Le temperature dovrebbero abbassarsi fra la sera del 24 dicembre ...

Ciglia finte per Capodanno - quali scegliere per essere sexy e appariscente : Le Ciglia finte allungano lo sguardo, lo rendono più sensuale e, il più delle volte, eccentrico e pazzerello. Ecco 5 modelli...

Capodanno 2019 in piazza : i concerti e gli eventi gratuiti nelle piazze delle città d'Italia : In altre città di scena sono invece dei veri e propri spettacoli che ci faranno entrare nel nuovo anno a suon di risate. Per il Capodanno 2019 ci sono diversi appuntamenti da non perdere: Vinicio ...

5 saghe degli anni 80 e 90 da rivedere in famiglia tra Natale e Capodanno - : ... Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis scoprono che i fantasmi non solo esistono, ma si sono dati appuntamenti dalle parti di Central Park per dare inizio alla fine del mondo insieme a una divinità ...

Capodanno a Verona e provincia : dove andare per iniziare al meglio il 2019 : Capodanno AL DORIAN GRAY - Il giro del mondo in una notte: benvenuti sulla Dorian AirLines , partite per un viaggio indimenticabile tra musica e divertimeno assicurato. Capodanno AL TEATRO NUOVO DI ...

Sanremo : mancano 10 giorni a Capodanno - ecco gli eventi che ci attendono al Victory Morgana : Un connubio di spettacoli con ballerini, acrobati, performers, live music e un menù ricco e raffinato. • Dalle 20 alle 24.45 il Gran Galà • Dall'1,15 all'alba il 'Partynight' Informazioni e ...

Outfit Capodanno 2019 : uomo e donna - consigli per essere alla moda in montagna - a casa o in piazza : È tempo di ragionare su un giusto Outfit per Capodanno.Il 2019 è ormai alle porte: siamo a dicembre e l’ultimo dell’anno si preannuncia come la festa più importante per salutare l’anno nuovo in compagnia di amici, parenti e nuove persone. E proprio Capodanno può trasformarsi in una grande occasione per mostrare la propria personalità, che sia una festa in casa, una cena fuori al ristorante, oppure in una piazza che brulica di gente. Ecco perché ...

Capodanno 2019 in Puglia : Regina - Paolo Noise - Reckless e Havana Group in piazza a Toritto : Il Capodanno 2019 in Puglia si preannuncia davvero entusiasmante e ricco di iniziative ed eventi. In particolare a Toritto è in programma un grande show musicale con protagonisti diversi artisti di rilievo regionale ed europeo. Nel piccolo comune della Città Metropolitana di Bari, l'ex modello e art director Miky Falcicchio sta ultimando gli ultimi dettagli per la prima edizione del Capodanno in piazza nella cittadina delle mandorle, vigneti e ...

Natale e Capodanno - saranno 16 - 6 milioni gli italiani in viaggio - : Secondo le stime di Federalberghi, il flusso turistico aumenterà del +8.9% rispetto al 2017. saranno mediamente 3,8 le notti trascorse fuori casa