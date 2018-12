Android TV sta crescendo fuori dagli Stati Uniti

OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie : Rilasciata la OxygenOS 9.0 per OnePlus 5T e OnePlus 5. L'aggiornamento comprende il nuovo sistema operativo Android 9 Pie. L'articolo OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro L'articolo Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Partito l’aggiornamento stabile : i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania : Per i possessori del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriva un gradito regalo: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Partito l’aggiornamento stabile: i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.

Una nuova feature di Twitter alimenta la “guerra” tra Android e iOS mentre Instagram annuncia il supporto GIPHY in Direct : Una nuova funzionalità di Twitter sta riaccendendo la "guerra di religione" tra gli utenti Android e quelli iOS. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Una nuova feature di Twitter alimenta la “guerra” tra Android e iOS mentre Instagram annuncia il supporto GIPHY in Direct proviene da TuttoAndroid.

Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta la MIUI 10 Global Stabile con Android 9 Pie a bordo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

YouTube testa i filtri per i video successivi su Android : Pare che il team di Google abbia iniziato a testare in India dei filtri che consentono agli utenti di avere un maggiore controllo sui video consigliati L'articolo YouTube testa i filtri per i video successivi su Android proviene da TuttoAndroid.

Android 9 cerchio blu nella barra di stato : Un cerchio blu nella barra di Android 9 che cosa significa Android 9 ha introdotto nuovi simboli che sono diversi dalla versione precedente di Android. Scopriamo assieme il significato delle nuove icone.

Xiaomi Mi 5S riceve MIUI 10 Global Stabile basata Android 8.0 Oreo : Xiaomi Mi 5S riceve un nuovo aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile, che porta con sé la nuova base Android Oreo. L'articolo Xiaomi Mi 5S riceve MIUI 10 Global Stabile basata Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Fortnite mobile espande il supporto ad Android - si allunga la lista dei telefoni supportati : La popolarità di Fortnite non conosce confini: il Battle Royale di Epic Games ha sforato abbondantemente la quota dei duecento milioni di utenti raggiunti nel corso dell'anno e mezzo di permanenza sulla scena videoludica, un numero che di fatto lo incorona come il prodotto videoludico con il seguito più esteso in assoluto. Cifre che ovviamente sono stati possibili grazie alla presenza massiccia su tutte le piattaforme da gioco disponibili, con ...

Il tweet arriva da Android - questa volta la gaffe è di Apple : Qualcuno del team Apple Music utilizza smartphone o tablet Android: questa volta la gaffe è di Apple, che ha pubblicato un post attraverso l'app di Twitter per Android. L'articolo Il tweet arriva da Android, questa volta la gaffe è di Apple proviene da TuttoAndroid.

Instagram : in arrivo i messaggi vocali su Android e iOS : Instagram è considerata una delle piattaforme social più popolari al mondo, dedicata principalmente alla condivisione di foto e video. Non a caso è probabilmente la piattaforma preferita da migliaia di influencer che la usano quotidianamente per condividere post per raggiungere i propri followers. Eppure negli ultimi tempi anche Instagram sta subendo numerosi aggiornamenti che vanno a implementare funzioni più destinate alla messaggistica che ...

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e Honor 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

WhatsApp - dal 2019 non funzionerà su alcuni smartphone/ La lista dei dispositivi iOS e Android e cosa fare : WhatsApp, dal 2019 non funzionerà su alcuni smartphone. La lista dei dispositivi iOS e Android e cosa fare. Ultime notizie