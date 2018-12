Sampdoria | arriva il regalo di Natale di Quagliarella ai tifosi

sportfair

(Di martedì 25 dicembre 2018) Fabioe lahanno voluto impacchettare unper i propriproprio in questo 25 dicembre “Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C.e Fabiobrindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buona tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per-Chievo Verona“. Con questo annuncio in chiave natalizia, il club doriano ha augurato buonai propri, facendo un regalino non da poco. Ufficiale il rinnovo di, il quale resterà in terra ligure ancora per una stagione e mezza, nonostante le voci d’interesse del Milan.L'articoloildidiaiSPORTFAIR.