Reddito di cittadinanza | Salvini avverte | I furbi non vedranno una lira

Salvini e il Reddito di cittadinanza «I furbi non vedranno un euro» : «Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno». Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell'Opera Pia ...

Iva - tasse e Reddito di cittadinanza Ecco cosa accadrà nel 2019 : La manovra del cambiamento è ormai delinerata. Dal taglio del costo del lavoro a web tax ed eco tassa, Ecco punto per punto... Segui su affaritaliani.it

'Il Reddito di cittadinanza sul modello Lombardia' : Ieri lo ha ammesso Riccardo Molinari : 'Come Lega lavoriamo perché sia fatto sul modello del reddito di autonomia della Lombardia, cioè una politica attiva del lavoro non puramente assistenziale'. ...

Salvini - "Reddito di cittadinanza? Ci saranno paletti contro i furbetti" : Sul reddito di cittadinanza "stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. Lo strumento, ha spiegato, dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, "un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i furbetti, questo e' quello che mi interessa, che non ...

Reddito di cittadinanza - la Lega vuole rivoluzionarlo : come potrebbe cambiare : La Lega potrebbe rivoluzionare il Reddito di cittadinanza. Il timore del Carroccio è quello di una misura assistenzialista che favorisca soprattutto il Sud Italia. Per questo sta studiando due possibili modifiche: da una parte l'idea di erogare il Reddito attraverso le imprese, dall'altra quella di ispirarsi al modello Lombardia introdotto da Maroni.Continua a leggere