OPERA ON ICE 2018 Diretta e ospiti; Alfonso Signorini con i più grandi pattinatori del

OPERA on Ice : pattinaggio artistico e arie dell'OPERA - con Alfonso Signorini su Canale 5 : Il giorno di Natale, martedì 25 dicembre 2018, su Canale 5, a partire dalle ore 16:20, andrà in onda l'ottava edizione di Opera on Ice, lo spettacolo che coniuga il pattinaggio sul ghiaccio con le più celebri arie dell'Opera. L'evento, che si è tenuto a Piazza degli Scacchi di Marostica, provincia di Vicenza, sarà condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi e opinionista del Grande Fratello Vip, esperto di lirica, nel corso della ...

Pernigotti - nuova polemica : regala viaggi alle Maldive mentre licenzia i suoi OPERAi : "Se sarai fortunato, con uno dei nostri dolci prelibati potrai volare in vacanza": quante volte siamo stati allettati ad acquistare un prodotto con la tentazione di sfidare la sorte e vincere uno dei favolosi premi che, soprattutto durante le vacanze di Natale, vengono offerti per allettare i consumatori? Peccato che questa volta il concorso, che prevede quale primo premio un viaggio per due persone da scegliere tra le mete esotiche più ...

Natale - ConfcoOPERAtive : aumento tredicesime non spinge consumi : Roma, 20 dic., askanews, - Gli italiani spenderanno 4,6 miliardi per i cenoni di Natale, 2,6 miliardi, e Capodanno, 2 miliardi,. Lo sostiene il centro studi della Confcooperative, secondo cui 'l'...

OPERAio diventa papà La tredicesima è doppia : L'amministratore delegato Pier Luigi Rossato ha reso nota un'altra iniziativa lanciata a favore dei dipendenti, ai quali verrà offerta la possibilità di assistere agli spettacoli che andranno in ...

L'interessante platform coOPERAtivo Degrees of Separation riceve un primo trailer di gameplay : Modus Games e lo sviluppatore Moondrop hanno condiviso oggi tramite un comunicato stampa un primo frammento di gameplay tratto dall'imminente platform ad enigmi Degrees of Separation.Il titolo uscirà il 14 febbraio 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, e i giocatori potranno controllare due personaggi ugualmente potenti mentre manipolano il freddo e il caldo in tandem, attraverso un ambiente rigoglioso, pieno di enigmi e temi ...

Genova - a 4 mesi dal crollo licenziati alcuni OPERAi. Il portavoce : “Non si spenga la luce sulla nostra condizione” : Strano destino per alcuni dei 19 lavoratori di ditte in zona rossa a causa del crollo del ponte Morandi. Proprio nel giorno in cui ricorre il quarto mese della tragedia hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Tre aziende hanno deciso di non riaprire, sono l’autorimessa Lamparelli e le imprese di vendita di materiale edile Vergano e Piccardo. alcuni erano già stati licenziati. Oggi hanno ricevuto le lettere quelli della ...

Nigeria - Unicef riprenda OPERAzioni : 1.44 L'esercito Nigeriano ha detto di aver revocato il divieto per le operazioni Unicef nel devastato Nordest dopo aver precedentemente sospeso l'agenzia umanitaria accusata di formare "spie" che sostengono i jihadisti di Boko Haram. L'esercito ha detto che la decisione di revocare il bando è stata presa in seguito a un intervento "di Nigeriani ben intenzionati e preoccupati" per lo stop agli aiuti in questa regione martoriata dal conflitto.

Taranto - cadono calcinacci nel call center - un'OPERAtrice : 'Se denunci perdi il posto' : Una vicenda davvero spiacevole arriva da Taranto, dove in un call center lo scorso 22 novembre sarebbero caduti dei calcinacci dal soffitto. L'episodio fino ad ora non era stato reso noto, ma nelle ultime ore la notizia dell'accaduto è stata diffusa dal sindacato Slc Cgil, che riporta la denuncia di un'operatrice dello stesso call center. La donna, infatti, a seguito della caduta dei calcinacci negli uffici, ha sporto denuncia presso il ...

Taranto - cadono calcinacci nel call center e colpiscono operatrice : ''Se denunci perdi il posto'' : Una storia assurda arriva da Taranto. L'episodio risale al 22 novembre, ma è stata resa nota solo oggi dal sindacato Slc Cgil. Un'addetta di un call center della città pugliese è stata colpita dal crollo di calcinacci che si sono staccati dal soffitto mentre lavorava nella sua postazione. Secondo il racconto del sindacato l'azienda avrebbe fatto intendere all'operatrice che se avesse denunciato l'incidente non le sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro.

Gerry Scotti : 'Al liceo mi discriminavano perché ero figlio di un OPERAio' : FUNWEEK.IT - In occasione del ritorno in tv di uno dei game show più apprezzati di sempre come Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti ha rilasciato una toccante intervista al settimanale di...

OPERAtrice di call center ferita dai calcinacci caduti in testa. “Se denunci perdi il lavoro” : Una lavoratrice di un call center di Taranto è rimasta ferita in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. La società - secondo quanto riferito dalla Cgil - le avrebbe chiaramente intimato di non sporgere denuncia, pena il mancato rinnovo del contratto di lavoro.Continua a leggere

Da Kena XMAS a ChiamaTutti : le migliori offerte degli OPERAtori low cost di dicembre : Anche a dicembre 2018 gli operatori virtuali offrono come regalo di Natale le migliori tariffe sul mercato, cosa che gli operatori tradizionali propongono solo in formula WinBack o per brevissimo tempo ai nuovi clienti. E spesso i successivi rincari e le modifiche unilaterali sono in agguato. In questo articolo le migliori offerte per ridurre drasticamente le spese per chiamare e navigare. Kena Mobile MVNO proprietà di TIM e recentemente passato ...

Spice Girls Mel B OPERAta d’urgenza : La cantante Mel B ha due costole rotte, ferite a un braccio e a una mano. E’ finita sotto i ferri d’urgenza per un intervento durato tre ore. Cosa sia successo alla cantante non è stato reso noto. E così la reunion delle Spice Girls si è realizzata in una camera d’ospedale, con le compagne venute a trovare l’amica e pronte a farsi un selfie (pure dai toni scherzosi) da postare su Instagram. Mel B ha postato anche una foto ...