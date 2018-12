Napoli | che numeri | 19 tiri a gara!

Inter Napoli - De Laurentiis 'Mazzoleni mi preoccupa'/ Il Presidente accende polemiche per la sfida di San Siro : Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire per le designazioni di Inter Napoli, convinto che Pier Silvio Mazzoleni non fosse la scelta giusta.

Quegli Inter-Napoli nella nebbia che ci intossicarono il Natale : I Napoli di Vinicio e Pesaola Ciak, si gira. “A Milano quando c’è la nebbia i milanesi non vedono” dice Mario Castellani, la storica spalla del Principe De Curtis. E Totò risponde “Ma come si fa a vedere a Milano se c’è la nebbia?”. Peppino De Filippo, di rimando, aggiunge “Quella non è una cosa che si può toccare”. E poi altre dissertazioni sul clima che i fratelli Caponi troveranno a Milano in ...

Inter-Napoli in tv e streaming - orario d’inizio e su che canale vederla. Si gioca il 26 dicembre : Nel primo Boxing Day tutto italiano è l’incontro del 26 dicembre (ore 20.30) a San Siro a catalizzare l’attenzione di tutti. Inter-Napoli, lo scontro che vedrà confrontarsi la seconda e la terza di questo campionato, è il piatto forte per la cena di Santo Stefano e si prospetta spettacolo alla Scala del calcio. Le due squadre arrivano all’appuntamento in modi molto diversi. L’Inter viene dal pari beffardo al 91′ ...

nainggolan - guai senza fine -il ninja di spalletti non giochera' inter-Napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Giorgio Napolitano - la lezione sulla democrazia dopo la manovra che fa infuriare Silvio Berlusconi : Il Parlamento, prima della rivoluzione gialloverde, non era propriamente un consesso di educande, ma la vecchia politica si premurava almeno di mascherare le nefandezze dietro il rispetto dei riti e delle forme, e l' immancabile maxiemendamento di fine anno su cui veniva apposta la fiducia era quell

Escher conquista Napoli - già 25mila i visitatori - : ... così come già accaduto nel 2016 e 2017.Ogni euro investito in iniziative come queste, ne produce 60 a favore dell'economia cittadina. Questa è…

VIDEO Napoli-Spal 1-0 Highlights - la sintesi e il gol della partita. Che parate di Meret! : Diciassettesimo turno per la Serie A di calcio 2018-2019: nella giornata che anticipa il Natale non cambia il distacco tra la Juventus e il Napoli in classifica. I partenopei nel pomeriggio di ieri si sono imposti per 1-0, soffrendo non poco, al San Paolo con la Spal. A decidere è stata una rete di testa di Raul Albiol praticamente allo scadere della prima frazione. La squadra di Ancelotti non è riuscita a cambiare passo, chiudendo la partita, ...

Napoli-Spal 1-0 - pagelle / Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’ : Meret. Quanto abbiamo “spantecato” Ilaria per averlo finalmente legittimo titolare del pigiamone verde? E lui, di fronte alla sua ex squadra, mostra un cuore saldo e miracoleggia al 91’ contro la cabeza di Fares e con il giusto sostegno di San Palo. Prima ancora, annotate parate e respinte su Schiattarella, Lazzari e Paloschi – 7 Ho ancora negli occhi quella distensione di corpo sulla palla cattivissima di Fares. L’ha letteralmente strappata ...

Napoli - 3 punti con il minimo sforzo : prova monstre della difesa che fa anche le veci di un attacco bello ma fumoso : Il Napoli supera di misura una buona Spal: l’attacco dei partenopei sfiora più volte il gol ma non riesce ad incidere, la rete della vittoria arrivata dalla difesa, perfetta nelle due fasi, con Albiol L’ultima giornata di Serie A prima di Natale regala 3 punti al Napoli sotto l’albero. I partenopei superano di misura, con il risultato di 1-0, una buona Spal capace di difendersi e ripartire rendendosi anche a volte ...

Napoli-SPAL - orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming : Tutto pronto per il giro di boa: diciassettesimo turno per il campionato di Serie A di calcio che oggi scende in campo nella giornata pre natalizia. Alle 15 al San Paolo di Napoli partita importante per gli azzurri di Carlo Ancelotti che vanno a caccia dei tre punti per provare ad accorciare le distanze sulla Juventus in attesa del big match dei bianconeri all’Allianz Stadium con la Roma. Attenzione però alla Spal di Semplici: fondamentale ...

Napoli - ecco il parcheggiatore da 50 anni : 'Paga - sono io il padrone della strada' : 'sono qui da oltre cinquant'anni, sono il padrone della strada. Devi portarmi rispetto... Non mi interessa che sei la moglie del carabiniere, qua si fa come dico io'. E' così che il capo dei ...

Napoli - pronto soccorso chiuso per formiche : manager Asl presenta esposto a Nas : Il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, ha presentato ai Carabinieri del Nas un esposto in merito alla chiusura temporanea del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco ...