Inter | Spalletti fa chiarezza sulla situazione di Nainggolan | “non è fuori rosa ma Zhang

sportfair

(Di martedì 25 dicembre 2018) Alla vigilia di-Napoli, Lucianoha fattolegata a Radja, escluso dal big match per motivi disciplinari Natale movimentato in casa. Il pareggio con il Chievo Verona è stata una sorpresa amara da scartare sotto l’albero e, come se non bastasse, ladi Radjaha preso le sembianze dei canditi sul panettone di tutti i tifosi nerazzurri. Il ‘Ninja’ è stato escluso dal big match contro il Napoli per ‘motivi disciplinari’ e apparentemente messoin conferenza stampa ha negato questa eventualità, facendo: “mi spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è, soloda questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si ...