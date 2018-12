Napoli - obiettivi Chiesa e Barella per giugno (RUMORS) : In casa Napoli la testa è pienamente rivolta alla prossima sfida di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati nel big match della diciottesima giornata contro l'Inter, allo stadio Meazza alle ore 20:30, decisivo sia per la corsa scudetto che per la corsa Champions. La squadra di Carlo Ancelotti è seconda in classifica con quarantuno punti, a meno otto dalla Juventus capolista e con lo stesso vantaggio proprio sui nerazzurri terzi. Questa gara, ...