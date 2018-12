Milan | Gattuso in bilico | la società valuta le alternative GALLERY ...

Milan - Paolo Maldini e Leonardo disertano Milanello : ultimatum a Gattuso : Basta sorrisi, pacche sulle spalle, incoraggiamenti. Inutile cercare di infondere fiducia e ispirazione con il proprio carisma a un manipolo di scarpari che ai loro tempi non avrebbero giocato nemmeno in serie B. Paolo Maldini e Leonardo, ieri, hanno lanciato un silenzioso ultimatum a Rino Gattuso e

Calciomercato Milan - avanza Conte in caso di esonero di Gattuso : Calciomercato Milan – La panchina di Rino Gattuso si fa sempre più in bilico. La situazione relativa al tecnico rossonero è diventata maggiormente delicata dopo la sconfitta di ieri a San Siro del Milan contro la Fiorentina. Un’altra prestazione decisamente poco brillante, nonostante l’attenuante dei numerosi giocatori indisponibili soprattutto a causa di infortuni. Una sconfitta […] L'articolo Calciomercato Milan, avanza ...

Milan - prossime gare decisive per il futuro di Gennaro Gattuso : I numeri delle ultime due settimane in casa rossonera mettono paura e sradicano il Milan dalle proprie certezze. Solo due punti e zero gol realizzati nelle ultime tre partite in Serie A contro Torino, Fiorentina e Bologna in trasferta. Perso il quarto posto e l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League, è il momento più delicato della stagione e dell'era Gattuso. Una crisi che ha colpito i simboli della squadra, con Gonzalo Higuain a ...

Milan - Gattuso si gioca la panchina nelle prossime due partite : testa a testa per il sostituto : E’ un momento difficilissimo per il Milan forse il più brutto dall’inizio della stagione, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con un altro ko, questa volta nella gara davanti al pubblico amico contro la Fiorentina. Emergenza a centrocampista che però non giustifica la brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso, la squadra ha smarrito la via della rete e dimostra ancora una volta pesanti lacune. La stagione può ...

