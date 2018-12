Cliff Bleszinski condividerà presto notizie sui progetti futuri | ma non ci sarebbe nulla

Cliff Bleszinski : il creatore di Gears of War dichiara di aver chiuso con i videogiochi : Cliff Bleszinski, per i più noto come il creatore di Gears of War, dichiara via twitter di aver chiuso definitivamente con l'industria videoludica, riporta Gamerevolution.La chiusura di Boss Key Productions, dopo il fallimento di Lawbreakers e Radical Heights, ha portato con sé una serie di conseguenze tra cui un addio da parte di Bleszinski al mondo dei videogiochi. Possiamo leggere le sue parole in un Tweet di risposta ad un fan che gli ha ...