Calcio | quanto guadagnano i calciatori di Serie A? La classifica dei più ricchi

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Quando restano soltanto due partite alla fine del girone di andata del campionato diA 2018-2019 di, anche per le società è tempo di primi bilanci. In particolare, il momento è adatto per riflettere sul rendimento degli investimenti estivi e per capire se sia necessario approfittare della finestra di mercato invernale per risistemare alcune questioni. Andiamo a scoprire quali sono i giocatori più pagati dellaA, prendendo in esame il loro rendimento fino a questo punto della stagione.Al primo posto, con enorme margine sul resto della concorrenza, c’è il campione portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo. Arrivato in estate alla corte di Massimiliano Allegri con l’obiettivo di guidare i bianconeri alla conquista della Champions League, CR7 sta facendo grandi cose anche in campionato. Capocannoniere della propria squadra, Ronaldo ha costretto a ...