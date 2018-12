Aloe vera | la pianta delle meraviglie Forse un po’ troppe per essere vere

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) In Italia stanno conoscendo un vero e proprio boom le medicine non convenzionali e non pochi rimedi cosiddetti naturali. I dati li fornisce un recente rapporto, 2017, dell’Eurispes. Che cosa emerge? Quasi 13 milioni gli italiani che s’indirizzano verso le medicine non convenzionali. E qui non c’è niente di male, se si consulta il proprio medico di fiducia. Più complicato affrontare il successo per le piante medicinali che arrivano da lontano, retaggio della medicina popolare. Assunte in infusi, decotti, tinture madri, creme, gel, non sempre sono state messe sotto la lente della ricerca.Spicca fra queste l’. Viene considerata un rimedio d’eccezione per bruciature e malattie dermatologiche, balsamo emolliente, ingrediente di detergenti e prodotti cosmetici, ma anche tonico, digestivo, lassativo e supplemento alimentare. L’è ormai diventata un vero e proprio business ...