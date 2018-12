TAR Puglia ammette docenti AFAM a concorso riservato

Parte in Puglia il primo corso professionalizzante per divenTARe Guida Ambientale Escursionistica : “Anche in Puglia aumenta la domanda di Turismo Ambientale. Domani al via nella nostra regione il primo corso professionalizzante per diventare Guida Ambientale Escursionistica. Abbiamo registrato un’ottima Partecipazione. Oramai sempre più giovani vogliono intraprendere questa carriera anche nel territorio pugliese”: lo ha annunciato ora Giuseppe Flore, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche della Puglia e Consigliere Nazionale ...

Presepi Viventi 2018-2019 : dove visiTARli in Sicilia - Puglia - Campania - Marche - Umbria - Lazio e Toscana : Se siete interessati per questo 2018 a vivere le emozioni della notte di dei tempi con un presepe vivente, è utile avere qualche informazione in più per quelli più importanti delle regioni Sicilia, Puglia, Campania,Marche, Umbria, Lazio e Toscana. I Presepi Viventi del 2018-2019 in Sicilia I colori brulli del territorio Siciliano in inverno offrono un perfetto scenario per quanto riguarda la rappresentazione della città di Betlemme nella notte ...

L'Ilva è un caso infinito. Perché la Regione Puglia ha fatto ricorso al TAR : La Regione Puglia rilancia la battaglia giudiziaria sull' Ilva , oggi Arcelor Mittal Italia . È infatti presentato sotto forma di motivi aggiunti il nuovo ricorso , 26 pagine, che la Regione Puglia ha ...

Maltempo Puglia : Codiretti chiede aiuto ai parlamenTARi : “Eventi estremi”, così Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia definisce in una nota i tornado e le trombe d’aria che si sono abbattuti sulla Puglia dallo scorso marzo a oggi. “Sono eventi per cui il meccanismo della declaratoria di calamità naturale e del fondo di solidarietà naturale, così com’è strutturato, non funziona”, denuncia Muraglia. “Le gelate che hanno falcidiato ...

Qualità della vita - Lecce prima provincia in Puglia. Peggiorano Brindisi e TARanto : Un'economia che non contribuisce come dovrebbe, dunque, a risollevare il tenore di vita, per il quale, anzi, peggioriamo tutti : Taranto perde 21 posizioni, diventando 65esima; Brindisi ne perde 18, ...

Sindaco di TARanto e governatore della Puglia - emblemi del caos Pd nel territorio Melucci vuole ritirare le dimissioni e ci prova mettendo ... : Ci rivolgiamo al Segretario On.le Marco Lacarra affinché svolga pienamente e correttamente il suo ruolo riattivando tutti i processi democratici e facendoci ancora credere che la politica è ...

Terremoto di 3.5 in Puglia - paura a Bari - Lecce e TARanto. «Gente in strada a Matera» : Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in provincia di Bari alle 13.45. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'Ingv, è stato di magnitudo 3.5 a...

TARanto - crolla un tratto dell’acquedotto del Triglio : è una delle più imponenti opere di ingegneria idraulica in Puglia : Un tratto dell’acquedotto del Triglio, sulla strada provinciale Taranto-Statte, è crollato probabilmente a causa del maltempo. A cedere è stata una delle parti emerse della struttura, risalente al 123 a.C. e che attraverso tre comuni. L’acquedotto è lungo circa 8 chilometri, tra gallerie sotterranee e archi a tutto sesto, ed era in parte stato restauro una decina di anni fa. Il crollo ha interessato la parte centrale, in corrispondenza ...

Terremoto in Grecia : «Paura in Calabria - Puglia e Campania». Allerta tsunami nel basso Adriatico : eviTARe spiagge : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Violenta scossa di terremoto in Grecia : scatta l’allerta tsunami “arancio” in Puglia - Basilicata - Sicilia e Calabria. Al Sud “sTARe lontani da coste e spiagge” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 ...

Violenta scossa di terremoto in Grecia : scatta l’allerta tsunami “arancio” in Puglia - Basilicata - Sicilia e Calabria. Al Sud “sTARe lontani da coste e spiagge” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. 'Paura in Sicilia - Calabria e Puglia'. Allerta tsunami nel basso Adriatico : eviTARe spiagge ... : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso , in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante . L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato ...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Allerta tsunami nel basso Adriatico : eviTARe spiagge Video : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...

Terremoto di 6.8 in Grecia - a sud di Zante. «Paura in Sicilia - Calabria e Puglia». Allerta tsunami in basso Adriatico : eviTARe spiagge Video : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito alle 0.54 sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, 38 chilometri a sud dell'isola di Zante. L'istituto nazionale di vulcanologia...