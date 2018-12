Muore a 2 anni dopo la circoncisione in casa | grave anche il fratellino

Roma choc - Muore a 2 anni dopo circoncisione in casa : grave anche il fratellino : ?Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella...

Roma - tragedia durante una circoncisione : Muore un bimbo di due anni - grave il fratellino : Una terribile tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Monterotondo, vicino Tivoli, poco lontano dalla Capitale, dove un bimbo nigeriano di due anni è deceduto dopo essere stato circonciso in casa. E' grave anche l'altro fratellino, anch'egli sottoposto a tale pratica. I due erano gemelli. Per quanto accaduto gli inquirenti stanno ascoltando il presunto medico che ha praticato l'operazione sugli stessi piccoli. Come si apprende dalla testata ...

Roma - bimbo di due anni Muore dopo una circoncisione rituale in casa : grave il gemello : Le due vittime sono di origine nigeriana. Sulla vicenda indaga la polizia. A praticare l'operazione un sedicente medico

Scozia - lasciata senza cibo a 2 anni : Muore circondata dagli scarafaggi : Una vicenda tanto inquietante quanto grave si è verificata nei giorni scorsi, riguardante ancora una volta purtroppo la morte di una vittima del tutto innocente, causata principalmente dalla negligenza e la crudeltà dei suoi genitori, quelli che invece avrebbero dovuto prendersene cura. Il grave episodio si è consumato in Scozia, precisamente nella città di Glasgow, dove una bimba di appena due anni, la piccola Lauren Wade, è deceduta di fame e ...

Napoli - l'ennesima vittima della 'Terra dei fuochi' : Nunzia Muore a 34 anni per un tumore : Una vera e propria tragedia, l'ennesima purtroppo riguardante la morte di una giovane persona nel territorio campano, in quella che viene oramai conosciuta come la 'Terra dei fuochi'. Una vasta area situata a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta che continua a mietere vittime, come la giovane Nunzia Arabia, donna di appena trentaquattro anni, originaria del piccolo comune di Giugliano, che si è dovuta arrendere al brutto male ...

Matilde - Muore a 5 anni soffocata da un würstel a Roma : Una tragedia avvenuta per un gesto banale: a Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse, dopo una passeggiata al centro commerciale per morire sotto gli occhi atterriti dei genitori. La corsa in un ospedale e poi ancora in un altro, tre giorni di agonia, e poi, giovedì, la fine di ogni speranza. Asfissia da hot dog. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma non ci sono indagati. Lo ...

