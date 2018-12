L’incidente aereo di Punta Raisi | quarant’anni fa

Linate - furgone urta un aereo diretto a Napoli : evacuati i 73 passeggeri. Il rapper Ghali a bordo riprende L’incidente : Un furgone ha urta to l’ala di un aereo in partenza dall’aeroporto di Linate e diretto a Napoli . Secondo l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, si tratta di un’autocisterna di carburante. I 73 passeggeri sono stati fatti scendere. Unico ferito, il conducente del mezzo. Il rapper Ghali , che ha in programma un concerto nella città partenopea, ha filmato la scena dal finestrino del ...

Venezia - cade aereo ultraleggero vicino ad una pista di atterraggio : morti due piloti. Ansv apre inchiesta sul L’incidente : Un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo nei pressi dell’avio superficie di Caorle, in provincia di Venezia . Nell’incidente sono morte due persone. Entrambi erano piloti esperti, uno originario della provincia di Venezia , l’altro triestino. Al momento dell’incidente il tempo era buono: bisognerà attendere le perizie tecniche per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi a causare ...

Ciclismo - Andrea Manfredi tra le vittime delL’incidente aereo in Indonesia. Ex professionista - aveva 26 anni : Un tragico incidente aereo è avvenuto nella notte italiana in Indonesia. Un Boeing 737 Max 8 è precipitato dopo 13 minuti dal decollo avvenuto nell’aeroporto della capitale Jakarta. Il mezzo era diretto verso Pangkal Pinang, al largo di Sumatra. Tutti i 189 passeggeri sono purtroppo deceduti come ha riferito il Presidente della Lion Air Edward Sirait e tra di loro c’era anche italiano: si tratta, come ha confermato la Farnesina, di ...