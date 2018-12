Gaffe osé e caos in studio | Mara Venier va in tilt

Barbara D'Urso - nuova Gaffe osé : scappa la parolaccia in diretta a Domenica Live - Video : gaffe in diretta tv per Barbara D'Urso, la signora degli ascolti della Domenica pomeriggio, che anche quest'oggi abbiamo ritrovato al timone della sua fortunatissima Domenica Live. Nel corso della prima parte della trasmissione, mentre si parlava di Den Harrow e delle presunte violenze nei confronti della sua ex moglie, la conduttrice partenopea si è lasciata andare ad un lapsus a luci rosse che ovviamente non è passato inosservato e ha fatto il ...