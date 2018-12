: Parco Archeologico Religioso del CELio - PARCEL: Barca affonda dopo scontro in laguna Venezia, un d... - PARCELConsorzio : Parco Archeologico Religioso del CELio - PARCEL: Barca affonda dopo scontro in laguna Venezia, un d... - GiostraGiacomo : Barca affonda dopo scontro in laguna Venezia, un disperso - Agenzia ANSA - NotizieIN : 10:30 | Barca affonda dopo scontro in laguna Venezia, un disperso -

Un uomo di 50 anni risultanelladia seguito di un incidente tra due imbarcazioni,una delle quali, un barchino, è affondata. Lo, nella notte, in zona Valle Sette Morti, tra l'isola di Pellestrina e la terraferma. Nell'incidente due persone sono state tratte in salvo da un peschereccio di passaggio:erano in ipotermia e sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. In corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco dell'uomo.(Di sabato 22 dicembre 2018)