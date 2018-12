NIGHTFLYERS - Recensione della seconda parte di stagione

lostinaflashforward

(Di sabato 22 dicembre 2018) La scorsa domenica si è conclusa la prima (e forse unica)di, chiudendo il viaggio dei nostri protagonisti in maniera sanguinosa e notevolmente straziante, con un epilogo che potrebbe far storcere il naso o porre delle riflessioni sulla natura stessaserie, annientando di fatto ogni speranza di miglioramento dopo una prima metà non così brillante. "The closer we get to the Volcryn, the stranger it's gonna get." Il sesto episodio, "The Sacred Gift", diretto da Andrew McCarthy (Torches and Pitchforks) e scritto da Jeff Buhler (All That We Left Behind), riprende dal finale di "Greywing", che aveva visto la malvagia Cynthia momentaneamente bloccata nella stanzavilla olografica. A questo proposito si inizia con Lommie, intenta ad installare i firewall nel computer, ma a un tratto inizia ad avere una crisi e Karl la scollega in tempo. Nel sonno Thale ...