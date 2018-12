Cartoni Disney | dove e quando in tv | programmazione per Natale 2018

Palinsesto Rai e Mediaset Natale 2018 : i Cartoni Disney in onda in prima serata : Il Natale 2018 è ormai alle porte e in casa Rai e Mediaset si stanno preparando per proporre al pubblico film, cartoni e varietà che allieteranno queste giornate di festa di milioni e milioni di Italiani. Un Palinsesto che si preannuncia particolarmente scoppiettante, che potrà contare sulla messa in onda dei grandi classici d'animazione targati Disney, come nel caso di Biancaneve e i sette nani ma anche Cenerentola. La programmazione Rai per le ...

