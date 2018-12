Travis Scott ha svelato che presto sposerà Kylie Jenner

Kylie Jenner : spunta un indizio sul presunto matrimonio con Travis Scott nei regali di Natale : Sposati o non sposati? The post Kylie Jenner: spunta un indizio sul presunto matrimonio con Travis Scott nei regali di Natale appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Travis Scott si sono sposati? Anche Kim Kardashian se lo sta chiedendo : "Glielo domanderò nella chat di gruppo"

Kylie Jenner : ti scioglierai davanti al ritratto di famiglia con Stormi e Travis Scott : Che dolcezza

Travis Scott ha confessato che era terrorizzato in sala parto mentre Kylie Jenner dava alla luce Stormi : Per fortuna c'era Kris Jenner a tenere i nervi saldi

Travis Scott ha dimostrato di essere un romanticone con questa sorpresa a Kylie Jenner : Il rapper ha un debole per le rose

Travis Scott dalla musica alla moda per Saint Laurent : GQ America lo ha definito il rapper più irrequito del circuito hip hop – se volete approfondire leggete l' intervista in cui Travis Scott si racconta con la sua dolce metà, Kylie Jenner – e sebbene non ami farsi fotografare, il rapper statunitense è il protagonista degli scatti della nuova campagna primavera-estate 2019 di Saint Laurent. Diretto dal direttore creativo della maison, Anthony Vaccarello, le immagini sono state ...

Kylie Jenner e Travis Scott hanno comprato la prima casa insieme e che casa : Da 13 milioni di dollari