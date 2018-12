“The patient dream” | un progetto di realtà virtuale al servizio delle donne in

meteoweb.eu

: RT @MarielleSpanjer: R.E.B.E.L. EM - The Critical Pulmonary Embolism Patient - gcarbino : RT @MarielleSpanjer: R.E.B.E.L. EM - The Critical Pulmonary Embolism Patient - AndrewACNP1 : RT @MarielleSpanjer: R.E.B.E.L. EM - The Critical Pulmonary Embolism Patient - drshahrul80 : RT @MarielleSpanjer: R.E.B.E.L. EM - The Critical Pulmonary Embolism Patient -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Con 52.800 nuovi casi, il tumore della mammella è diventato il più frequente in Italia nel 2018. Rappresenta il 29%neoplasie femminili, ma grazie all’efficacia dei trattamenti, ha una percentuale di sopravvivenza altissima, ben l’87%. Un ruolo chiave lo ha la chemioterapia, accompagnata però spesso, da parte, da forme di ansia e depressione che possono incidere sulla qualità della vita della paziente e sulla compliance. Per valutarne la portata e ridurre angoscia e stress in corso di terapia, l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” IFO di Roma, sperimenterà l’uso di visori in grado di creare un senso di assorbimento nell’ambiente, estraniando la paziente dallache la circonda. Il, presentato ieri al MAXXI di Roma, partirà a gennaio 2019 e si concluderà a fine anno.Ad esprimere grande soddisfazione per questa ...