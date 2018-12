Il gatto si mette comodo nello scatolone e viene spedito a mille chilometri di distanza

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Chiunque abbia avuto o ha in famiglia un, sa dell’amore irrefrenabile che i nostri amici a quattro zampe provano per gli scatoloni. Lasciare una scatola aperta in giro per casa significa, con una certezza quasi matematica, trovarci accomodato dentro il vostro micio. Lo sa bene Jacqueline Lake, che per sbaglio hail suoBaloo a un migliaio didiIl micio era scomparso e per Jaqueline e suo marito sono stati giorni di grande apprensione: nessuno riusciva a trovarlo nei dintorni di casa, neanche tramite la grande collaborazione dei vicini. Nessuno, infatti, poteva sapere che questo, che vive con i suoi padroni nella regione della Nuova Scozia, nell’estremità orientale del Canada, era finito, dopo un viaggio di 17 ore, quasi dall’altra parte del paese, a oltre 1100di. ( dopo la ...