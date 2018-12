F1 | Renault | la nuova monoposto svelata il 12 febbraio

Renault Clio - Proseguono i test della nuova generazione : Dopo i primi avvistamenti risalenti alla scorsa estate, la Renault Clio di quinta generazione è tornata a farsi vedere su strada. I collaudi del nuovo modello stanno proseguendo in vista del lancio commerciale, che dovrebbe essere previsto per le settimane successive all'anteprima mondiale, attesa per la prossima primavera. Nuovi dettagli. Il nuovo muletto presenta camuffature del tutto simili a quelle del modello avvistato negli scorsi mesi. ...