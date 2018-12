Equitazione | Olympia 2018 | vince Robert Whitaker! Dodicesimo Lorenzo De Luca

Equitazione - Olympia 2018 : giornata grigia per gli azzurri - vincono Doron Kuipers e Darragh Kenny : Non è stata sicuramente una giornata positiva per l’Italia dell’Equitazione, impegnata a Londra nell’Olympia International Horse Show 2018, con i cavalieri azzurri che non sono riusciti ad ottenere prestazioni di rilievo nelle due gare odierne. Ma andiamo con ordine. Nella prima gara di salto, composta da due fasi, il miglior rappresentante del Bel Paese è risultato essere Luca Moneta, che in sella a Valseuse de Terlong si è ...