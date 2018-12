Ancelotti | «Allan indisponibile | a gennaio nessuna operazione di mercato»

ilnapolista

(Di venerdì 21 dicembre 2018) In conferenza stampa Carloin conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spal: «Ci aspettano tre partite tra Natale e Capodanno, viviamo un momento importante per tutti noi. Cercheremo di combinare l’aspetto lavorativo e festivo, ma passeremo il pranzo natalizio a casa. È una bella novità per il calcio italiano, in Inghilterra i tifosi approfittavano del Boxing Day per andare allo stadio in maniera rilassata».Inter-Napoli a Santo Stefano, Insigne e Koulibaly diffidati con la Spal: «Non mi faccio condizionare, perché se un giocatore in diffida va in panchina gli faccio saltare una partita e poi quella per cui sarà squalificato. Domani affrontiamo una squadra forte, non facciamo calcoli in vista della partita contro l’Inter. Penseremo ai nerazzurri solo dopo Napoli-Spal. Abbiamo tutta la squadra a disposizione, soloè fuori per un problema alla schiena, un ...