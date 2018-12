Mail informazioni ID Apple aggiornate? Password a rischio con l’ultima truffa

optimaitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Siamo al cospetto di una vera e propria ondata diin cui si parla direlative all'IDmodificate e che vanno confermate tramite un'operazione di verifica. Le missive sono copiose in queste ore nelle caselle di posta elettronica, eppure nascondono una, visto che non sono state affatto inviate dama da chi si spaccia per l'azienda di Cupertino.Facciamo il punto della situazione: non è la prima volta che commentiamo dei tentativi di phishing con vittime designate i possessori di un iPhone e dunque utenti conID a disposizione. Il trucco è sempre lo stesso, anche se sempre più perfezionato. In una, molto simile e in perfetto stile sobrio, si comunica alla malcapitata vittima che ledel proprioID sono state modificate. Naturalmente il destinatario di turno sa bene di non aver effettuato alcuna operazione ...