Il femminicidio che spaventa la Spagna | Laura Luelmo rapita | violentata e uccisa

Diletta Capobianco - orfana di femminicidio : "perche´ lo Stato non deve lasciarci soli" : Diletta Capobianco non se ne capacita. "Di fronte a certe notizie resto sempre esterrefatta", dice, commentando la bocciatura in Commissione Bilancio dell'emendamento alla manovra economica presentato dalla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, per stanziare, in un fondo dedicato, dieci milioni di euro a supporto delle famiglie che si prendono cura degli orfani di femminicidio. Anche lei, Diletta, è un'orfana di femminicidio. Sua ...

femminicidio - ciò che avviene dopo non è facile da gestire. Soprattutto per le ‘vittime collaterali’ : Vittime collaterali. Due parole per definire una situazione drammatica, da cui non si torna indietro. Persone che hanno perso tutto e che combattono ogni giorno con il dolore e le difficoltà quotidiane. È ciò che succede ai familiari delle vittime, in questo caso, di un Femminicidio. La storia è quella di Carmela Morlino, uccisa a coltellate dal marito il 12 marzo 2015 davanti ai suoi due figli, che all’epoca avevano tre e sei anni. Il più ...

Ecco perché il governo ha fatto una "bastardata" contro gli orfani di femminicidio : Talvolta certe parole vengono direttamente dal cuore, e dalla rabbia. La parola "bastardata" che ho pronunciato ieri di solito non appartiene al mio linguaggio, eppure è salita spontanea alle labbra quando la Commissione Bilancio della Camera ha respinto il mio emendamento alla manovra economica per istituire un fondo di 10 milioni di euro a sostegno delle famiglie affidatarie dei bambini orfani di femminicidio, gli zii, i nonni, i ...

"Anche questo è femminicidio" - il flash-mob delle leghiste con il velo : Quel giorno il consiglio era riunito proprio per parlare di violenza contro le donne e allora, spiega Giorgia, 23 anni, portavoce delle ragazze, 'abbiamo deciso di sollevare la questione a mondo ...

femminicidio - il dolore di un padre : "La legge che dovrebbe tutelare i miei nipoti - orfani - non funziona" : C'è il dolore di chi muore, uccisa dall'uomo che diceva di amarla. E c'è il dolore di chi resta, di chi, si trova a dover fare i conti, per tutta la vita che rimane, con le conseguenze del Femminicidio della figlia, della mamma, della sorella, dell'amica. Sono i sopravvissuti, mamma, papà, figli, fratelli, familiari, amici e sorelle delle donne assassinate perché donne. Matteo Morlino li chiama "le vittime ...

femminicidio - perché le donne continuano a morire : “Dati falsati - si sottovaluta la violenza degli uomini” : Stupite, critiche, indignate: le esperte di violenza sulle donne – statistiche, avvocate, sociologhe, persone che lavorano sia sul campo o che sulla violenza fanno ricerca da anni – non riescono a capacitarsi che la Polizia di Stato abbia diffuso, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un rapporto, Questo non è amore, in cui il numero dei femminicidi relativi al 2018 risulta di sole 32 donne morte, perché la ...

Violenza sulle donne - basta col considerarle oggetti. E anche femminicidio non si dovrebbe usare : Nel precedente post su come eliminare la prostituzione ho scritto che si deve eliminare la cultura della donna oggetto sessuale. L’oggettivazione sessuale delle femmine è una forma di deumanizzazione: le donne non sono considerate umane. Questo contribuisce al mantenimento dell’ineguaglianza e alla diffusione di comportamenti sessisti. Le forme della deumanizzazione sono l’animalizzazione, la biologizzazione, l’oggettivazione, ecc. La ...

Non è normale che sia normale! La Carfagna contro il femminicidio : L'iniziativa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si ricorda in tutto il mondo il giorno 25 novembre. Nel video testimonial d'eccezione, da Barbara D'Urso ad Alessandro Borghi, con un tratto rosso sul viso--Un tratto rosso sul viso per dire "non è normale che sia normale". Mara Carfagna scende in campo su uno dei temi a lei più cari: la violenza contro le donne. La vicepresidente della Camera, già ...

Stop ai video che incitano al femminicidio sul web : un errore madornale tirare in ballo la censura : Quei like indicano una pericolosa deriva, ragazzi cresciuti in un mondo virtuale dove tutto è possibile e tollerabile perché dura lo spazio di una clip o di un like. Dove tutto diventa commerciale ...