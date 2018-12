Caos Roma | assedio dei bus turistici a piazza Venezia | traffico paralizzato

Roma - Caos in piazza Venezia : bus turistici in protesta contro il Campidoglio. Traffico bloccato in centro : protesta dei bus turistici a piazza Venezia a Roma, Traffico bloccato in tutta l’area del centro della città per protesta. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe. Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il Traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei ...

Roma : insorgono autisti bus turistici - piazza Venezia nel Caos : Roma – A Roma piazza Venezia e’ ostaggio dei bus turistici. Sono circa 200 i mezzi che stanno paralizzando il centro della citta’, dopo aver bloccato il traffico da via del Teatro Marcello fino a piazza Venezia. I bus turistici parcheggiati in massa fino quasi sotto al Campidoglio protestano contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in Centro dal 2019. Fonti della Polizia locale riferiscono che gli autisti si ...

Dopo Ncc e taxi - tocca ai bus turistici prendere in ostaggio Roma - Caos a Piazza Venezia : Ancora una protesta, ancora caos, ancora paralisi del traffico. Per Roma non c'è pace e Dopo Ncc e taxi, è la volta dei bus turistici. Moltissimi mezzi sono fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando ...

Tassisti contro Ncc - taxi fermi e file : Caos a Roma e Milano : Roma, 19 dic., askanews, - Tassisti contro Ncc, il governo nel mezzo: il risultato sono caos e servizi a singhiozzo a Roma e Milano con servizi rallentanti, taxi chiusi e gente in fila. E mentre l'...

Tassisti contro Ncc - taxi fermi e file : Caos a Roma : Roma, 19 dic., askanews, - Tassisti contro Ncc, il governo nel mezzo: il risultato sono caos e servizi a singhiozzo a Roma e Milano con servizi rallentanti, taxi chiusi e gente in fila. E mentre l'...

Dopo Ncc ora fronte taxi : stop servizio - Caos a Roma : E adesso si apre il fronte taxi. Con un'altra giornata nera per i trasporti pubblici della capitale dove le auto bianche si sono ammutinate a Termini e a Fiumicino causando disagi in tutta Roma. E non ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è Caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Europa League – I tifosi dell’Eintracht Francoforte devastano Roma : Caos e scontri in zona Flaminio [GALLERY] : caos e scontri in zona Roma Flaminio: bloccati alcuni tifosi dell’Eintracht Francoforte prima del match di Europa League contro la Lazio scontri allo stadio Olimpico prima della partita in programma alle 18.55 prima del match di Europa League tra la Lazio e la squadra tedesca Eintracht Francoforte. Cinque i supporter tedeschi fermati e portati in Questura. I disordini sono nati quando un folto numero di tifosi tedeschi, ...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : rischio nube tossica e Caos raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma - a fuoco il centro rifiuti Salario : rischio nube tossica e Caos raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907.Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto...

Caos Roma-Inter - l’arbitro Rocchi passa all’attacco : denuncia tutti coloro i quali l’hanno offeso : Gianluca Rocchi, arbitro del discusso incontro Roma-Inter, ha deciso di contrattaccare dopo le copiose critiche piovutegli addosso Gianluca Rocchi non ci sta e dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 dicembre, decide di denunciare tutti coloro siano andati un po’ oltre con le critiche nei suoi confronti. La gara ha fatto molto discutere per il mancato rigore ...

Roma nel Caos : Pallotta arrabbiato - Di Francesco in bilico : La prima impressione è chiarissima: la pazienza del mondo giallorosso sembra veramente finita. Il pareggio raggiunto dal Cagliari in 9 contro 11 ha cancellato qualsiasi freno inibitorio e la rabbia ha ...

Roma-Inter - è Caos Var : secondo Nicchi e De Marco errore clamoroso : “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“: sono le parole che indicano la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos in merito all’episodio accaduto in Roma-Inter con il fallo da rigore in area di D’Ambrosio su Zaniolo che l’arbitro Rocchi e l’addetto al Var Fabbri hanno ...

Caos Var in Roma-Inter : «Inspiegabile la mancata review su D’Ambrosio-Zaniolo» : Un problema di protocollo «Ha perso la Var, non ha vinto nessuno». Scrive così La Gazzetta dello Sport in apertura del suo pezzo su Roma-Inter. Vero, verissimo. Il match dell’Olimpico è stato letteralmente funestato da decisioni arbitrali discutibili, soprattutto nell’era del supporto tecnologico agli arbitri. Per un motivo semplice: il Var c’è ma non viene utilizzato a dovere. Anzi, non viene utilizzato per niente. Succede ...