Boeri | “Gravissimo rinvio assunzioni nella P A Rischio poco personale per reddito e

(Di giovedì 20 dicembre 2018) I soldi perdi cittadinanza e quota 100 ci sono, quello che rischia di mancare è ilper realizzarli. Titopunta il dito contro il governo. Il presidente dell’Inps ha definito “un fatto gravissimo” ildelleP.A. fino metà novembre del 2019 contenuto nel maxiemendamento usato dal governo per far approvare la manovra in Parlamento. Ora, ha spiegato l’economista, si dovrà rimandare l’ingresso di 1.500 giovani proprio mentre 4mila dipendenti dell’istituto potrebbero aver maturato i requisiti per la pensione. E Matteo Salvini non si lascia sfuggire l’occasione per rispondere, dando il la a un nuovo duello a distanza con il numero uno della previdenza sociale: “Rema contro – attacca il vicepremier – si dimetta”.“Non abbiamo dettagli sulle pensioni né suldi cittadinanza, ...