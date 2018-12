Agenti carceri dell' Aquila | Nardella Uil | Costretti a vivere in ambienti squallidi e

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L'- Definirla fatiscente è dir poco. L'aggettivo che potremmo tranquillamente utilizzare per definire la casermaa Casa Circondarialeè: squallido! Pavimenti disastrati e privati di mattonelle; muri con evidenti tracce di umidità e ripieni di muffe; mancanza di asciugatoi che costringono gliaccasermati ad improvvisare nei corridoi spazi da utilizzare per asciugare gli indumenti; muri che non sono stati mai ripitturati, reti per letti completamente incompatibili con i tempi attuali e foriere di malanni vari; immondizia riposta un po dappertutto e materassi accatastati possibile ricettacolo di topi e pericolosi per il rischio incendio che ne potrebbe derivare. Quando ti va bene ti ritrovi due posti letto in camere di neanche 10 mq. Ti va invece malissimo quando, seppur in un contesto spaziale leggermente più grande, ...