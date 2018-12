Spinsero 14enne a suicidio | reato estinto

“Sono pentiti” : il giudice perdona i bulli che Spinsero la 14enne Carolina a suicidarsi : I cinque ragazzini di Novara erano accusati a vario titolo di morte come conseguenza non voluta di altro reato, stalking, violenza sessuale di gruppo, diffamazione, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Per il Tribunale "ora sono consapevoli e pentiti”.Continua a leggere