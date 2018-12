Sono 20 i giochi presi in esame dalla Commissione Etica cinese ma nessuno è stato ancora

Quanto Sono realistici i paesaggi post-apocalittici dei videogiochi? - articolo : Distese aride, città abbandonate, panorami devastati dal tempo e da eventi cataclismatici. Ambienti familiari lentamente ma inesorabilmente reclamati dalla natura, dopo la nostra disfatta. I videogiochi hanno spesso abbracciato le ambientazioni post-apocalittiche. Queste ultime sono avvolte da un alone di fascino, apprensione e profonda curiosità, ed evocano pensieri ipotetici su cosa succederebbe in un'eventualità simile. Quando questi ambienti ...

I giochi sviluppati con RPG Maker Sono davvero brutti come tutti pensano? - editoriale : tutti noi abbiamo le nostre piccole crociate personali da combattere. La mia è l'infinita battaglia in difesa di RPG Maker, accusato da molti di essere un motore pessimo usato solo da sviluppatori pigri. I giochi realizzati con RPG Maker tendono ad avere tutti lo stesso aspetto: questo significa che sono solo gli sviluppatori senza talento ad usarlo? Ho deciso di dimostrare alle persone che si sbagliano e, per farlo, ho usato la Scienza. Questo ...

Tappetini puzzle per bambini : si posSono utilizzare o Sono pericolosi? Cerchiamo di fare chiarezza [ELENCO GIOCHI CONFORMI] : Da anni, ormai, l’utilizzo dei Tappetini puzzle per bambini crea dubbi dividendo i genitori in due fronti contrapposti. Ma cosa c’è di vero nell’opinione di chi ne sconsiglia l’utilizzo e perché, se sono così pericolosi per la salute dei più piccoli, sono ancora in commercio? Ebbene, tutto è partito nel 2010 quando l’esito della valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità dei dati forniti dalle ditte importatrici dei ...

PlayStation Classic include un mix di giochi PAL e NTSC… e i risultati Sono deludenti - articolo : C'è qualcosa che non va con la PlayStation Classic di Sony: quella che doveva essere la celebrazione di una console veramente iconica è stata compromessa da un'opinabile selezione di giochi, da un'emulazione tutt'altro che eccellente e dalla bizzarra scelta di usare un mix di titoli NTSC e PAL in una macchina con un output in alta definizione bloccato sui 60Hz.La macchina è sicuramente bellissima da vedere e replica con successo il look ...

PlayStation Classic - con un trucco si posSono caricare altri giochi : (Foto: Sony) Non è sul mercato da nemmeno un mese, ed è già stata violata: è la console PlayStation Classic, l’operazione nostalgia firmata Sony della quale in queste ore sono state scoperte almeno due vulnerabilità grazie alle quali è possibile caricarvi qualunque gioco anche al di là di quelli già presenti in memoria. Il merito della scoperta va in parte agli ingegnosi hacker che si sono dati da fare per scovare le vulnerabilità della ...

I giochi retrocompatibili per Xbox One Sono ora oltre 550 : Dalla sua introduzione nel novembre 2015, la compatibilità con i titoli Xbox 360 e i giochi Xbox classici di Xbox One ha fornito agli utenti una gamma sempre più ampia di giochi da giocare ogni mese, con ulteriori aggiunte in arrivo nel 2019.Come segnala Dualshockers, Larry Hryb di Xbox (aka "Major Nelson") ha rivelato che oltre 100 titoli sono stati aggiunti al crescente catalogo di giochi Xbox One grazie alla retrocompatibilità solo nel 2018, ...

Scoperti 36 giochi segreti in PlayStation Classic - perché non Sono disponibili? : PlayStation Classic è la mini console di Sony uscita lo scorso 3 dicembre. Si tratta di una replica in piccole dimensioni e uscita HDMI della mitica PlayStation, la prima console della casa giapponese uscita a metà anni ’90. Aveva una softeca sterminata, piena di grandi capolavori, ma alla fine sono stati inseriti solo 20 giochi, tra l’altro diversi tra occidente e Giappone. La mini console non è stata accolta con grande favore dalla critica. ...

Quali Sono i migliori videogiochi del 2018? I game of the year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Ritornano gli sconti sul Play Store : Sono oltre 70 le app e i giochi in offerta : sono più di 70 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 16 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la giornata? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: sono oltre 70 le app e i giochi in offerta proviene da TuttoAndroid.

I videogiochi Sono arte? Il New York Times pensa di sì e Red Dead Redemption 2 ne è un esempio : Red Dead Redemption 2, secondo un editoriale del New York Times, è "vera arte", riporta PCgamesn.Nel pezzo pubblicato dalla celebre rivista, il gioco viene lodato per la sua ingegnosità, inoltre l'editore Peter Suderman aggiunge che i videogiochi sono senza alcun dubbio una forma d'arte. "Come i classici western e le storie sui gangster da cui attinge, può essere rozzo e violento. Ma è anche molto cinematografico e sa essere perfino letterario, ...

Sono in mostra al Museo archeologico di Reggio le fiaccole dei Giochi olimpici dal 1936 al 2016 : Oggi ho visto molti ragazzi nelle scuole che abbiamo visitato e mi sembra che ci sia un entusiasmo impressionante intorno al nostro mondo. Di questo Sono molto, molto orgoglioso'. In precedenza ...

Take-Two - EA e Ubisoft non Sono preoccupate dalla crisi dei videogiochi in Cina : Il settore dei videogiochi in Cina sta vivendo un discreto momento di crisi, dal momento che nessun videogioco è stato approvato dalle autorità fin dallo scorso marzo.Il paese è una delle aree chiave anche per i publisher occidentali a causa delle sue potenzialità di crescita, e questo blocco potrebbe avere ripercussioni anche gravi sugli affari delle grandi aziende del settore. Eppure, come riferisce GameIndustry, sembra che publisher come ...

Ritornano gli sconti sul Play Store : Sono oltre 40 le app e i giochi in offerta : sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 13 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: sono oltre 40 le app e i giochi in offerta proviene da TuttoAndroid.

Da GTA 5 a Zelda : quanto Sono belli i giochi che hanno un ciclo giorno/notte - editoriale : I giochi in cui sono presenti dei dettagli non necessari hanno un fascino del tutto particolare. Si pensi alle stazioni radio di GTA o al fatto che il GPS scompaia quando si attraversa una galleria oppure al tintinnio dei bossoli che colpiscono il pavimento in uno sparatutto: una tipologia di gioco che tutti immaginano troppo veloce e seriosa per ospitare simili distrazioni. Per non parlare poi delle targhe che a volte si possono trovare nei ...