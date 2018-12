Smog | Costa a Bruxelles | nostro impegno concreto | urgente e necessario

Smog - Costa a Bruxelles : “Impegno dell’Italia concreto e urgente” : “Il nostro e’ un impegno concreto che sappiamo urgente e necessario, anche a fronte dei dati sui livelli di Smog nei centri urbani resi noti oggi dall’Ispra”. Lo afferma in una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa , che spiega “domani andro’ in Europa a dimostrare cio’ che concretamente, con la firma di questi primi due protocolli, abbiamo cominciato a fare per il miglioramento della ...

Smog - in Pianura Padana costa un anno di vita : L’inquinamento dell’aria nella Pianura Padana può accorciare la vita di un anno . È la conclusione dello studio dell’Energy Policy Institute dell’Università di Chicago (Epic) che lancia l’allarme: globalmente l’aria carica di pulviscolo riduce l’aspettativa di vita di 1,8 anni, ma la situazione è molto variegata rispetto alle aree geografiche. In Cina, India e Asia sud-orientale l’inquinamento ...

Smog - Costa : “Meccanismo bonus malus per le auto verdi” : “Il ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione risorse economiche e incentivi per il cambio dell’auto e per avviare un percorso di incentivazione bonus malus offrendo la possibilità di far pagare meno a chi inquina meno”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa parlando di una delle misure contenute nell’accordo sulla qualità dell’aria siglato con il governatore del Lazio Nicola ...