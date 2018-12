Rogo sul Monte Serra - in carcere un volontario dell'antincendio : Firenze, 19 dic., askanews, - Fermato un uomo accusato di aver provocato, volutamente, l'incendio che lo scorso 24 settembre ridusse in cenere 1500 ettari del Monte Serra, in provincia di Pisa. Si ...

Fabrizio Corona racconta la sua verità sull'aggressione a Rogoredo : 'I carabinieri non mi hanno aiutato' : Mi ha lasciato per un senso di rispetto tra detenuti, il mondo della criminalità mi ama molto perché sono uno che ce l'ha fatta'. Fabrizio ha lanciato una pesante accusa ai carabinieri, rei, a suo ...

Un tifoso della Samp si tatua l'euRogol di Saponara sul fianco : Un tatuaggio è per sempre e un tifoso della Sampdoria si è fatto disegnare sul fianco l'eurogol di Saponara contro la Lazio: il tacco al 97' che ha fatto esplodere di gioia i blucerchiato. Un gesto ...

Diretta Marsiglia Apollon/ Risultato live 1-3 - info streaming : euRogol di Stylianou! : Diretta Marsiglia Eintracht, streaming video e tv: al Vélodrome le due squadre chiudono la loro Europa League, delusione totale per i francesi.

Roma - Rogo Tmb Salario : Montanari interrogata - faro sulla manutenzione : Si cerca l'innesco. Si verificano le falle nel sistema di sorveglianza. Ma si studiano anche i punti deboli della manutenzione, responsabile, secondo gli esperti, del fenomeno - miasmi che ammorbano i ...

Dopo il maxi Rogo dell'impianto sulla Salaria lettera del Campidoglio al governo : "Più sorveglianza" : In Italia emerge l'assenza di una diffusa politica industriale dei rifiuti". lettera del Campidoglio: "Più sorveglianza per gli impianti" Il Campidoglio ha inviato al ministro dell'Ambiente, Sergio ...

Rogo a Roma - la Procura indaga per disastro. Fumi sulla città - i medici : «Cautele per i bambini» : medici: finestre chiuse ed evitare di fare sport all'aperto Nell'attesa di conoscere la natura dei Fumi dispersi dal Tmb Salaria , arrivano i primi consigli dal mondo della medicina: restare a casa, ...

Napoli - Rogo sulla Circumvallazione : in fiamme una sala ricevimenti : Spaventoso incendio sulla Circumvallazione esterna tra Napoli e Casoria. In fiamme White Pearl, una sala ricevimenti inaugurata appena cinque mesi fa. Una nube nera si è alzata oltre la collina di ...

Paola Taverna ventila il complotto sul Rogo dei rifiuti a Roma : "È solo un caso?" : Paola Taverna, grillina vicepresidente del Senato, ventila l'ennesimo complotto sul maxi-incendio nel deposito di rifiuti a Roma in via Salaria.Taverna scrive su Facebook: "Oggi, oltre quaranta vigili del fuoco Sono stati dispiegati per gestire un maxirogo all'impianto di compostaggio dell'ama posto sulla via Salaria, fondamentale per il sistema rifiuti della capitale. L'incendio e la distruzione dell'impianto rischierebbero di ostacolare ...

Rogo sulla linea Napoli-Salerno : ?la Procura di Nocera apre inchiesta : Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e...

Il Comune sfratta il museo sul Rogo di Primavalle dove morirono i Mattei : Rachele Mussolini lo considera un atto "deplorevole e vergognoso" la chiusura del museo dedicato a Virgiglio e Stefano Mattei, i figli del segretario della sezione del Msi morti in un attentato incendiario nel lontano 1973. Chiude i battenti, per sfratto. In barba alla memoria di quel drammatico (e storico) evento.L'associazione Fratelli Mattei, l'ente nato per ricordare i due ragazzi vittime del rogo di Primavalle, è stato infatti cacciato ...

Incendi Liguria : vasto Rogo sulle alture savonesi - intervento dei mezzi aerei : vasto Incendio nei boschi sulle alture di Orco Feglino (Savona): da ieri pomeriggio un vasto rogo sta interessando le località San Rocco, Molino e via Santuario. In serata sono state evacuate due abitazioni in via precauzionale. Quattro squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per contenere le fiamme, coadiuvati da una cinquantina di volontari. Questa mattina è atteso l’intervento dei mezzi aerei. L'articolo Incendi ...

Incendi - emergenza nella notte in Liguria per un enorme Rogo sulle colline di Finale : evacuazioni in atto [FOTO LIVE] : 1/5 ...