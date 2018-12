Multa per Rafinha | colpa didue scarpini

Rifiuti - Costa a Bruxelles : 'Fiducioso per la riduzione della Multa alla Campania' : 'Domani pomeriggio sono a Bruxelles, porteremo al commissario Vella atti concreti firmati e sono fiducioso che potremo andare in Corte di Giustizia per una riduzione della multa per i Rifiuti della ...

Ue : Antitrust - 40 milioni di Multa a Guess per geo-blocking : La Commissione europea oggi ha inflitto una multa da quasi 40 milioni di euro all'azienda di abbigliamento Guess per aver imposto restrizioni alla pubblicità online e alla vendita transfrontaliera in ...

L'Uefa Multa il Milan per 12 mln e rosa ridotta per 2 anni : Così dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, arriva la scure della Uefa: dodici milioni trattenuti dai premi dell'Europa League, pareggio di bilancio entro il 2021 e liste Uefa limitate,...

La UEFA ha Multato il Milan per le violazioni del Fair play finanziario e ha imposto alla società il pareggio di bilancio entro il 2021 : La Camera arbitrale del controllo finanziario della UEFA ha annunciato le sanzioni che infliggerà al Milan per le violazioni del Fair play finanziario commesse dalle sue vecchie proprietà. Al Milan è stata imposta la parità del bilancio entro il 30

Milan - sentenza Uefa rinviata a domani : ecco perché/ Ultime notizie : ipotesi Multa tra 5 e 7 milioni di euro : Milan, sentenza Uefa rinviata a domani: ecco perché. Le ipotesi sulla sanzione: si parla di una multa tra 5 e 7 milioni di euro. Le Ultime notizie

'I fari disturbano le stelle' - Multa da 1700 euro per un concessionario di auto : Un concessionario d'auto padovano ha ricevuto una multa da 1.715 euro perché con dei fari "disturbava" le stelle: per la prima volta in Veneto è stato sanzionato chi rovina il cielo stellato, ...

"I fari disturbano le stelle" : i vigili lo Multano per inquinamento luminoso : Il cielo stellato è considerato Patrimonio mondiale dell'Umanità e, per questo, non può essere disturbato dai fari che generano inquinamento luminoso. Per questo, il titolare di una concessionaria di auto di Padova siè visto recapitare una multa da 1.715 euro. Non era mai accaduto prima.A difendere il cielo stellato ci pensa l'associazione Veneto Stellato, di cui fanno parte tutti gli appassionati che osservano e studiano le costellazioni, ...

PeopleFly vendeva voli fantasma : Multata per 50.000 euro dall'Antitrust : L'Antitrust ha deciso di infliggere una multa alla compagnia PeopleFly per un totale di 50.000 euro. La società in questione ha venduto per mesi biglietti aerei di voli in realtà inesistenti. Tra quelli più prenotati erano presenti le tratte Cunero-Trapani e Bologna-Trapani. I voli in questione non sono mai decollati ne tanto meno esistiti, perchè la compagnia in questione non aveva stipulato alcun contratto con gli aeroporti delle tratte sopra ...

Barcellona - Dembelé ancora in ritardo : maxi Multa da 100 mila euro. Poi il super gol al Tottenham : Ousmane Dembelé continua a far parlare di sé. Il suo impatto con il mondo Barcellona non è stato indimenticabile e filtrare sono state soprattutto le notizie relative ai suoi continui atti di indisciplina, che in più occasioni hanno spazientito Valverde e la dirigenza.

Giudice Sportivo - dieci squalificati in Serie A : Multa per l’Inter : squalificati Serie A – Due giornate di squalifica per Ceppitelli, Srna e Djuricic, un turno di stop per Bereszynski, Criscito, Depaoli, Milenkovic, Bentancur, Edimilson e Veretout; Inter obbligata a pagare una multa di 15mila euro per i disordini provocati dai propri tifosi all’Allianz Stadium dopo la sfida con la Juventus sono queste le decisione in merito ai fatti della 15a. giornata del […] L'articolo Giudice Sportivo, dieci ...

4mila euro di Multa per gli accessi in ZTL nonostante l'auto elettrica : Il caso a Firenze, oggetto d'esame del Consiglio comunale: alla base dell'equivoco la mancata comunicazione della targa...