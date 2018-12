INGV | 14 videoclip per raccontare  i vulcani e il loro impatto su territorio

Progetto VolFilm - i videoclip dell’ INGV per raccontare i vulcani e il loro impatto sul territorio : Si è svolta questa mattina, presso il Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti” di Roma, la presentazione dei 14 videoclip realizzati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per raccontare i vulcani e il loro impatto sul territorio . I video sono stati girati nell’ambito del Progetto internazionale VolFilm , finanziato dalla Banca Mondiale e patrocinato dall’Associazione Internazionale di Vulcanologia e Chimica dell’Interno della ...

INGV : 14 videoclip per raccontare l’attività vulcanica e le sue conseguenze : Flussi piroclastici, colate di lava e di fango, dispersione di cenere e di gas, sono i principali fenomeni vulcanici in grado di produrre, in Italia e nel mondo, un reale impatto sul territorio esposto. Martedì 18 dicembre alle 11.00 presso il Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti”, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) presenterà i 14 videoclip realizzati per raccontare i vulcani e il loro impatto nell’ambito del ...