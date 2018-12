: Oscar, finisce la corsa di Dogman - NotizieIN : Oscar, finisce la corsa di Dogman - TelevideoRai101 : Oscar, finisce la corsa di Dogman -

Tra i candidati all'per il miglior film straniero, "", di Matteo Garrone, non ha superato la selezione successiva e non è quindi entrato nella shortlist dell'Academy. Restano in gara per approdare alla cinquina finale ancora nove titoli da Colombia, Giappone, Corea, Polonia, Germania, Danimarca, Messico, Libano e Kazakhstan.(Di martedì 18 dicembre 2018)