Napoli | cena di Natale con l' X-Factor | c' è Anastasio VIDEO

Cena di Natale - il Napoli si ritrova a Villa D'Angelo per gli auguri Anastasio - da X Factor agli azzurri : Classica Cena di Natale e classica cornice. Villa D?Angelo ospita ancora una volta il Napoli di De Laurentiis, che si lascia cullare dalla cucina tutta napoletana - con un finale a base di...

Venezia - a una cena poliglotta si presenta così : “Forza Napoli sempre” : A una cena per un amico serbo Venerdì sera eravamo a una cena. Si festeggiava un nostro amico serbo che è diventato in questi giorni cittadino italiano; le battute su chi glielo avesse fatto fare si sono sprecate. Gli invitati sembravano un trattato vivente contro la Lega. C’erano dei Veneziani, due irlandesi, un serbo, un croato, una statunitense, una messicana, due francesi, una austriaca, una canadese, un calabrese e due napoletani. L’altro ...

Genoa - Preziosi scatenato : il retroscena su Cassano e sul Napoli : Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

14 dicembre - "Da Napoli a Roma in carrozzella" - messo in scena da Musical Ensemble - Foggia
Il calendario degli altri spettacoli: venerdì 25 gennaio 2019 Compagnia ...

SCENARIO/ La lezione di Napolitano a Lega e M5s per governare in recessione - IlSussidiario.net : Il vero rischio di M5s e Lega? Esiste un buon 20 per cento di italiani che sono sì delusi dai partiti d'opposizione, ma decisamente avversi al governo.

Napoli - raid alla scuola De Nicola : gli incappucciati erano 'mercenari' : La verità piano piano inizia a venire a galla. Dopo i due tentativi di occupazione all'Istituto Superiore di istruzione secondaria 'De Nicola' da parte di un gruppo di persone estranee alla scuola a ...

Napoli - prove di rinnovo per Zielinski. Retroscena Fabian Ruiz : era stato bloccato già a gennaio : In attesa della sessione invernale di calciomercato, dove il Napoli non dovrebbe regalarsi operazioni importanti, il club è già a lavoro per blindare uno dei prospetti più interessanti della sua rosa: ...

“Ombre folli” - alla Casa del Contemporaneo di Napoli in scena l’opera inedita di Franco Scaldati : alla Casa del Contemporaneo di Sala Assoli è in scena nella regia e interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi lo spettacolo "Ombre Folli" del grande drammaturgo palermitano Franco Scaldati. Nelle serate del 30 Novembre e 1 Dicembre avrà luogo la performance teatrale che ha per soggetto l'incontro delle "ombre" di due uomini che vivono un conflitto interiore che li divide e unisce.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - retroscena De Laurentiis su Hamsik : Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il presidente del Napoli ha parlato del centrocampista slovacco: 'Ho dei ragazzi straordinari che sono con noi da tanti anni. Tra questi c'è Marek, che non ...

Napoli - secondo Dobran per il Vesuvio lo scenario atteso potrebbe essere apocalittico : Purtroppo quella che si sta per riportare non sarà certamente una notizia che farà piacere ai cittadini residenti nella città di Napoli, perché nel corso di un convegno internazionale tenutosi nella città partenopea, Flavio Dobran ha lanciato un'allarme riguardante il Vesuvio, parlando anche dei Campi Flegrei, di cui praticamente si sente parlare ogni giorno ormai. Innanzitutto l'ingegnere termo-fluidodinamico ha spiegato che in entrambi i ...

De Guzman-Napoli - retroscena shock : "Che rissa con Giuntoli nel 2015" : A tre anni di distanza, Jonathan De Guzman svela un retroscena shock che ha segnato la sua avventura al Napoli . Reduce da un infortunio e ai margini del progetto azzurro, nel 2015 l'olandese non ...

Retroscena Verratti - il presidente del Pescara svela : “non andò al Napoli perché disse di tifare… Juventus” : Il presidente del Pescara ha parlato del trasferimento di Verratti al Paris Saint-Germain, rivelando un curioso Retroscena circa il suo mancato approdo al Napoli Marco Verratti sarebbe dovuto andare al Napoli, ma un’intervista fece saltare tutto. E’ quanto sostiene il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, intervenuto a ‘Un Calcio Alla Radio’ su CRC Targato Italia. LaPresse/Francesco Mazzitello Il numero uno del ...

"Napoli… e son felice" - il teatro partenopeo in scena al Virginian : «Per il quarto anno consecutivo - ricorda Perotta, - facciamo tappa ad Arezzo con i nostri spettacoli. Nelle passate edizioni abbiamo trovato la partecipazione e il calore del pubblico del teatro ...

Napoli - Insigne vittima delle Iene : scenata di gelosia per la sua Genny : Sempre protagonista. Non sempre in campo. O meglio non solo. Lorenzo Insigne è uno che di questi tempi finisce spesso sotto i riflettori. Per una volta, però, non si è trattato di quelli di uno stadio. Sull'attaccante napoletano, infatti, sono stati puntati quelli delle telecamere de Le Iene. La trasmissione in onda su Italia 1 ha deciso di architettare uno scherzo ai danni di Lorenzo e il numero 24 del Napoli ha risposto alla grande. Complici ...