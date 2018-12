Manovra | si tratta ancora con la Ue sul deficit strutturale Sul tavolo spese eccezionali

All’Europa i risparmi non bastano. Trattativa a oltranza sulla Manovra : Doveva essere la giornata del lieto fine tra Roma e Bruxelles, o almeno questa era stata la promessa del presidente del Consiglio. E invece sono state altre 24 ore di passione, tanto è vero che dalla Commissione europea non si è acceso il “verde” e l’atteso via libera informale alla manovra finanziaria è slittato di nuovo. Certo, il traguardo è vic...

SONDAGGI/ "Manovra - Conte tratta perché il 51% non vuole lo scontro con l'Ue" : Secondo i SONDAGGI dell'Istituto Piepoli, il 51% degli italiani non vuole che il governo vada allo scontro con l'Ue. Le intenzioni di voto.

Manovra - la Francia ha ricevuto un trattamento di favore? No - è l’Italia a essere malata : In questi giorni ci è capitato di leggere che la Francia avrebbe ricevuto un trattamento di favore rispetto all’Italia in merito alla Manovra di bilancio. Al governo di Macron sarebbe stato concessa la possibilità di realizzare di deficit di bilancio vicino o addirittura superiore al 3% mentre all’Italia sarebbe stato contestato prima il 2,4% e poi anche il valore ridotto del 2% (i 4 centesimi di punto non meritano commento). Si tratta tuttavia ...

L’ultima notte di trattative sulla Manovra : Lega e Movimento 5 Stelle hanno confermato i tagli necessari per ridurre il deficit: ora bisogna approvarla rapidamente e sperare che piaccia alla Commissione Europea

Manovra - l’amara eredità della trattativa con l’Europa : In sintesi, potremmo dire che ci abbiamo perso un sacco di soldi e di credibilità, oltre che di stima, visto che lo scontro è stato a tratti violentissimo e non di rado è smottato a livello personale fra esponenti del governo e della Commissione Europea. Ci abbiamo guadagnato in ogni caso un margine d’azione (forse) più ampio di quello di cui avremmo potuto disporre rispetto al nostro mostruoso debito pubblico, a fronte tuttavia di una Manovra ...

'Ore importantissime per la trattativa sulla Manovra' - Di Maio - : Roma, 16 dic., askanews, - 'Questi giorni sono importantissimi perché manca pochissimo all'approvazione di una legge di bilancio che contiene misure che tutti dicevano sarebbero state impossibili da ...

Manovra - Di Maio : ore importantissime - trattativa Ue fondamentale : Roma, 16 dic., askanews, - 'Questi giorni sono importantissimi perché manca pochissimo all'approvazione di una legge di bilancio che contiene misure che tutti dicevano sarebbero state impossibili da ...

Manovra - si tratta con l'Ue : il vero problema è la quota 100 : Continua il braccio di ferro tra i tecnici del Tesoro e quelli di Bruxelles, per trovare una soluzione che eviti la...

Manovra - Conte tratta con l'Ue. Ma è scontro Lega-M5s sui tagli - : Il premier e il ministro Tria impegnati nei negoziati con Bruxelles. Giorgetti , Lega, : "Se non si può realizzare contratto si torni al voto". Replica Patuanelli , M5s, : "Ci rispettino". Gelo tra ...

Manovra - Conte da Bruxelles : 'Trattativa a oltranza con l'Ue' - : Il premier a margine del Consiglio Ue fa il punto sul negoziato per evitare la procedura d'infrazione. Definisce la legge di bilancio "ben costruita, ben meditata" e afferama che la decisione di ...

Manovra - Senato attende esito trattativa : 13.51 Al Senato l'esame degli emendamenti alla Manovra è fermo in attesa dell'esito della trattativa con Commissione Ue. La seduta del pomeriggio della Commissione Bilancio di Palazzo Madama è stata rinviata. La Manovra è attesa in aula martedì pomeriggio. Il testo successivamente dovrà tornare alla Camera per l'ok definitivo.

Manovra - per Di Maio vale 33 miliardi : Moscovici si lamenta - ma poi ritratta : Luigi Di Maio afferma che la Manovra ha un valore molto alto: a suo dire oscillerebbe tra i 30 e i 33 miliardi. Inoltre garantisce che, pur passando dal 2,4 al 2,04 di deficit, saranno comunque rispettate tutte le promesse principali. Nonostante questo, nella giornata di ieri, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva detto che c'era ancora molto da fare, ma poi ha ritrattato affermando che lo sforzo fatto dall'Italia ...

Manovra - continuano le trattative tra Italia e Ue - Tensione M5s-Lega : Ma tra i gialloverdi sono ore di tensioni, musi lunghi e timori: ci si è spinti oltre ogni previsione, nelle "concessioni" all'Ue, ma nonostante ciò rischia di non bastare. La soluzione al problema di ...

Perché la trattativa con la Ue sulla Manovra starebbe andando bene : Il ministro dell'Economia Tria - ieri ha incontrato sia Moscovici che il commissario Dombrovskis - ha assunto un ruolo centrale, rimarrà nella capitale belga - ha fatto sapere - fino a quando l'...