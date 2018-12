Imelda | 20 anni | stuprata dal patrigno 70enne | in carcere accusata di aver abortito

La storia di Imelda Cortez. Partorì la figlia del suo stupratore - rischia 20 anni di carcere per tentato aborto : Imelda Cortez è in prigione dal 2017, quando, diciannovenne a El Salvador, diede alla luce una bambina nata in seguito alle violenze sessuali perpetrate ai suoi danni dal patrigno settantenne. La ragazza secondo i medici aveva provato ad abortire, pratica che nello stato centroamericano è illegale in ogni circostanza, e per questo Cortez rischia 20 anni di carcere.Il Guardian riporta le parole di Bertha María Deleón, ...