Icardi | sono contento | Inter e' casa mia

Icardi - messaggio all'Inter e ai tifosi : "Qui sono a casa mia" : "Qui sono a casa mia". Nel bel mezzo della telenovela del suo rinnovo, con il botta e risposta a distanza tra la moglie-agente Wanda Nara e la dirigenza del l'Inter, dalla cena di Natale Mauro Icardi ...

Rinnovo Icardi - il tweet di Wanda : ''Alle 00.30 sono qui a leggere le pagine'' : Un tweet notturno di Wanda Nara in cui si dichiara intenta a leggere le pagine del Rinnovo avvicina il tanto atteso prolungamento di contratto di Mauro Icardi con l'Inter. Sempre più vicini alla ...

Inter - Wanda Nara e il rinnovo di Icardi : "Sono le 00.30 e sono ancora qui a leggerlo" : L'Inter e Mauro Icardi ancora insieme. No, non c'è l'ufficialità del rinnovo. Si sa che da un po' di tempo le due parti stanno trattando, ma a confermare che siamo vicini all'accordo è arrivato il ...

Juventus-Inter - Del Piero non ha dubbi : “lo Scudetto lo possono perdere solo i bianconeri. Icardi? Come Vieri” : L’ex capitano della Juventus ha presentato la sfida dello Stadium, sottolineando Come i favoriti d’obbligo siano i bianconeri Cristiano Ronaldo da un lato e Mauro Icardi dall’altro, saranno loro i giocatori più attesi in questo emozionante Juventus-Inter che profuma di spettacolo. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida entusiasmante, commentata anche da Alessandro Del Piero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la ...

Wanda Nara hot : i preparativi della moglie di Icardi per il servizio fotografico sono sexy [VIDEO] : Wanda Nara ed il backstage sexy: la moglie di Icardi sempre più hot durante l’assenza dell’attaccante argentino Wanda Nara riesce a far parlare sempre di sè con affermazioni, scollature da brividi, look sexy, foto e video pubblicate sui social quotidianamente. Dopo la recente Storia Instagram riguardante l’astinenza dal sesso, adesso Wanda Nara ha allietato tutti i suoi follower con video sensualissimi dal backstage di un ...

IVANA Icardi - SORELLA DI MAURO/ 'Wanda Nara? Sono felice che mi...' - IlSussidiario.net : IVANA ICARDI attacca Wanda Nara, causa del mancato rapporto con il fratello MAURO. La replica social della moglie del capitano dell'Inter.

Icardi e Lautaro Martinez sono inseparabili : Una serata speciale quella vissuta ieri dall'Inter che, nel match valido per la quarta giornata del Gruppo B della Champions League, è riuscita ad ottenere un pareggio contro il Barcellona, LEGGI QUI ,...

Inter - Spalletti : 'Lautaro e Icardi sono di pari livello. Forse ci sarà una mezzora per Nainggolan' : A tutto Spalletti. L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida contro il Genoa in campionato. Reduce dal 3-0 rifilato alla Lazio, l'Inter vuole altri punti per la Champions. Poi testa al Barcellona.

Argentina - Scaloni convoca sei "italiani" : out Higuain - ci sono Icardi e Lautaro : L'Argentina freme per il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate che metterà in palio la Libertadores, mentre la Seleccion si prepara alle ultime due amichevoli del 2018. Lionel Scaloni, ...

Barcellona-Inter - Rakitic non ha dubbi : “sono forti e difficili da battere. Icardi? E’ tornato… Pippo Inzaghi” : In vista della sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, Ivan Rakitic ha sottolineato come sarà complicato avere la meglio sui nerazzurri Il Camp Nou sarà questa sera il palcoscenico del match tra Barcellona e Inter, una sfida ricca di fascino e spettacolo pronta a regalare emozioni a non finire. AFP/LaPresse Tante le stelle in campo, anche se non ci sarà quella più luminosa, dal momento che Lionel Messi sta recuperando dal suo ...

Icardi : 'Ci sono stati contatti - ma non potevo lasciare l'Inter. Sul rinnovo...' : In vista del primo derby stagionale contro il Milan, l'attaccante e capitano dell'Inter Mauro Icardi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport . Ecco i passaggi salienti ripresi da fcinternews.it : 'C'è un po' d'attesa, dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato. Ma siamo in grado di affrontare ...

Sampdoria - Saponara : 'Sono pronto a tornare - tra Icardi e Higuain...' : Riccardo Saponara , centrocampista della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport : ' Ora sto bene, sono pronto a tornare già da lunedì col Sassuolo per dare il mio contributo ai miei compagni . Il derby Inter-Milan? Del Milan ho tanti ricordi, dura scegliere tra Icardi e ...

Brasile-Argentina : Neymar-Coutinho vs Dybala-Icardi - per entrambe sono 'lavori in corso' : Ci sono partite che non possono essere considerate amichevoli, anche se hanno questo 'titolo'. Brasile-Argentina è una di queste, il Superclásico per eccellenza, la sfida tra due nazionali che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio che hanno visto protagonisti un numero inverosimile di fuoriclasse. Brasile-Argentina in passato è stata una sorta di 'guerra', non solo calcistica: la rivalita' è feroce e nella lunga storia di ...