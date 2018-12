Di Maio | «Pensioni | quota 100 parte a febbraio Reddito di cittadinanza a marzo»

Di Maio : «Quota 100 parte a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Pensioni - bloccate le rivalutazioni|Video : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Manovra - Di Maio e Salvini danno l'ok : tassa su pensioni d'oro e per le auto di lusso : Dopo il lungo incontro svoltosi a Palazzo Chigi, è stato trovato l'accordo definitivo sulla Manovra da proporre a Bruxelles. Salvaguardati tutti i punti principali e confermata l'eco tassa solo per le auto di lusso . Smentita del tutto l'ipotesi delle dimissioni di Conte. Manovra , c'è l'accordo tra Salvini e Di Maio Dopo il lungo vertice di Palazzo Chigi, le due forze del governo gialloverde hanno definito del tutto la proposta di Manovra che ...

Ora Di Maio conferma : sotto l'albero troveremo ?lo scippo sulle pensioni : Luigi Di Maio "restituisce il favore" a Matteo Salvini. Dopo l'annuncio in mattinata da parte del leader leghista sull'eliminazione dell'ecotassa fortemente voluta dai grillini, nel pomeriggio arriva un altro annuncio che porta la firma del grillino: "Molti di voi mi chiedono se il taglio delle pensioni d"oro sarà nella legge di Bilancio. Sì: confermo e straconfermo, sia a nome del Movimento che della Lega come da accordi presi all"ultimo ...

Di Maio e la Manovra : aumento delle pensioni minime e reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza . Ha confermato il blocco dell’ aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l’ aumento delle pensioni minime . Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà