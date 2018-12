Borsa | in aumento il controvalore degli scambi del 18 12 2018

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana , risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,3 miliardi di euro, con un incremento di ben 324,1 milioni, pari al 16,...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 23/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana , risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, con un incremento di ben 183,1 milioni, pari al 12,...

Carige scivola in Borsa - l'assemblea per l'aumento di capitale il 22 dicembre : Genova - l'assemblea per l'aumento di capitale di Banca Carige si terrà sabato 22 dicembre. Lo ha deciso il cda della banca, che procederà alla convocazione formale il prossimo 20 novembre quando ...