Account Google sul Web cambia aspetto e diventa sempre più Material

Google Plus : ecco perché devi eliminare subito il tuo Account : Scoperta una seconda perdita di dati da Google Plus e Google decide di anticiparne la chiusura. L’accesso all’API si spegnerà ancora prima, entro i prossimi 90 giorni. La nuova vulnerabilità ha colpito 52,5 milioni di [...] L'articolo Google Plus: ecco perché devi eliminare subito il tuo account è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come usare Android senza Account Google : Internet mette a disposizione servizi e funzionalità alternativi a cui fare affidamento nel caso in cui non voleste affidare i dati personali a Google per questione di privacy. Nelle successive righe, quindi, vi spiegheremo Come leggi di più...

Google apre alla supervisione di un Account già esistente tramite Family Link : Google ha introdotto la possibilità di monitorare un account esistente tramite Family Link L'articolo Google apre alla supervisione di un account già esistente tramite Family Link proviene da TuttoAndroid.

Come usare Android senza un Account Google : (Foto: flickr.com / Rob Bulmahn) Per sfruttare in tutta comodità i servizi e le funzionalità offerte da Android, Google richiede che le persone ricorrano ad un account Google. In realtà si tratta di un’opzione a cui molti si adeguano perché comoda, facile e praticamente pronta all’uso. Tuttavia si può usare Android senza account Google. Ecco Come. Perché usare Android senza account Google? Che Big G utilizzi Android Come trampolino ...

Come mettere in sicurezza il tuo Account Google : (Immagine: Google.com) Google celebra il mese della sicurezza informatica proponendo agli utenti di utilizzare gli strumenti che mette a disposizione per blindare il più possibile i rispettivi account. Per farlo è sufficiente collegarsi a Google e cliccare sul link in basso a destra, Come evidenziato in rosso nell’immagine sopra. La sicurezza è fondamentale Prima di addentrarci nei parametri e nelle personalizzazioni, è bene sottolineare ...

Google Plus chiude : 500.000 Account esposti - Google non vuole ingerenze : Google come Facebook, nasconde la violazione dei dati dell’utente di Google Plus, in parte a causa del timore che ciò comportasse un controllo regolamentare e causasse danni alla reputazione, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Come parte della sua risposta all’incidente, lunedì l’unità di Alphabet Inc. ha annunciato un ampio set di misure sulla privacy dei dati che includono la disattivazione permanente di tutte ...

Google+ chiude/ Mezzo milione di Account a rischio : il bug ha dato accesso ai dati utenti : Google+ chiude. Dopo avere esposto circa Mezzo milione di dati di utenti per colpa di un bug, si è finalmente deciso di chiuderlo e convertirlo in un servizio enterprise.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:45:00 GMT)

