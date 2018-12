Shiru Cafe | il Linkedin-bar dove il conto si paga con i dati personali

agi

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Contanti, bancomat o? Le nostre informazionisono moneta, cioè un mezzo per comprare e vendere. Lo sono diventati con le piattaforma online. Adesso però, ci sono luoghi (fisici e non digitali) che applicano lo stesso principio: ti offro qualcosa gratis in cambio di informazioni. È quello che fa Shiru Cafe, una catena giapponese di caffetterie. Sono già 23 (e altre sei in costruzione), per la maggior parte in patria. Ma sono arrivate anche in India e negli Stati Uniti. Segni particolari: Shiru Cafe apre solo nei campus universitari. Perché inon servono tanto per indirizzare la pubblicità quanto per consentire alle imprese di pescare i talenti migliori.Come funziona Shiru Cafe Shiru Cafe è gestito da ENRISSION Inc. È nata nel 2013, ma è arrivata negli Stati Uniti da meno di un anno. I punti ...