In prevendita i biglietti per due date di Vasco Rossi a Cagliari a giugno 2019 | i

Nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria - Pesaro e Genova : biglietti in prevendita : I concerti di Claudio Baglioni a Reggio Calabria, Pesaro e Genova aprono a Nuove disponibilità dopo la chiusura delle date per tutto esaurito. L'organizzazione ha quindi fatto sapere che sono messi a disposizione nuovi biglietti per le date dei concerti a Reggio Calabria, Pesaro e Genova secondo le modalità di acquisto abituali. I tagliandi d'ingresso saranno infatti consegnati con corriere espresso o con consegna sul luogo dell'evento. ...

Biglietti in prevendita per La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019 : prezzi dei settori e dei pacchetti VIP : La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019: il cantautorap si prepara al suo primo concerto della carriera in uno Stadio, quello della sua città Natale. L'evento La Favola è in programma per il 4 luglio 2019, una data molto cara ad Ultimo che il 4 luglio dello scorso anno tenne il suo primo live dinanzi a poche migliaia di fan. Da quel giorno, il sostegno ad Ultimo è cresciuto a dismisura, complice la vittoria al Festival di ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo a Venezia : i dettagli sul tributo a David Bowie : Il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo è finalmente ufficiale. La reunion sul palco non riguarda, però, un progetto legato al gruppo ma uno spettacolo speciale che hanno voluto dedicare a David Bowie. Il concerto è in programma per il 9 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia. Nella scaletta sono previsti i brani di quello che i due artisti definiscono come il periodo più significativo della produzione del Duca Bianco, quella che va dal ...

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...

Zara Larsson - Matt Simons e Snow Patrol a Firenze Rocks con Ed Sheeran nel 2019 : biglietti in prevendita : Zara Larsson, Matt Simons e Snow Patrol a Firenze Rocks si esibiranno nella stessa giornata di Ed Sheeran. L'appuntamento alla Virsarno Arena di Firenze è per il prossimo 14 giugno 2019 e i biglietti per gli eventi sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti autorizzati di tutto il territorio nazionale. Zara Larsson, Matt Simons e Snow Patrol a Firenze Rocks si aggiungono agli artisti comunicati nelle scorse settimane, ...

In arrivo le date di Vasco Rossi a Cagliari nel 2019 e i dettagli sui biglietti in prevendita : L'appuntamento per i fan sardi del Blasco è fissato al 18 dicembre, quando le date di Vasco Rossi a Cagliari nel 2019 saranno finalmente comunicate insieme ai dettagli sulla prevendita dei biglietti. Il rocker di Zocca, tornato ai vertici dell'airplay col nuovo singolo La verità e in classifica col vinile di Ma cosa vuoi che sia una canzone appena pubblicato e al secondo posto della classifica delle vendite dopo 40 anni dall'uscita, sarà in ...

Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - in concerto nel 2019 : biglietti in prevendita per 'La Favola' : La tournée di concerti si compone di 18 eventi nei palazzetti dello sport da maggio che si avviano velocemente verso il tutto esaurito. Alle date in questione mancano ancora 6 mesi e i fan del ...

Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - in concerto nel 2019 : biglietti in prevendita per “La Favola” : Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, in concerto nel 2019. L'artista anticipa via Instagram Story l'annuncio della "notizia più importante della mia vita" e qualche ora dopo è tutto svelato. Ultimo sarà in concerto allo Stadio Olimpico il 4 luglio 2019! I primi 3 concerti nei palasport (2 date sold out a Roma ed una a Milano) sono finite nel video ufficiale del nuovo singolo, Ti dedico il silenzio, contenuto nel fortunato album Peter Pan. Il ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per la nuova data di Slash in Italia nel 2019 : Si aggiunge una nuova data di Slash in Italia nel 2019 dopo quelle già annunciate. Il chitarrista sarà ancora in tour in Italia con Myles Kennedy and the Conspirators per un altro appuntamento in programma per la prossima annata. La tournée andrà a supportare il nuovo album di inediti rilasciato dall'artista nel mese di settembre e che ha voluto intitolare Living the dream. In prima battuta, il chitarrista avrebbe dovuto esibirsi ...

Nuovi concerti di Ennio Morricone nel 2019 per il tour d’addio : info e biglietti in prevendita : Sono cinque le nuove date dei concerti di Ennio Morricone nel 2019, che con 60 Years of Music ha deciso di dire addio alle scene dopo decenni trascorsi sul palco. La tournée celebrativa dei primi 60 anni di carriera del compositore toccherà ancora l'Arena di Verona nelle date del 18 e 19 maggio, mentre sarà ancora alle Terme di Caracalla il 15, 21 e 22 giugno. Per il momento, sono questi gli ultimi concerti di Ennio Morricone in Italia. I ...

Prezzi dei biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...

Pussy Riot in Italia nel 2019 con due date a Milano e Bologna : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I concerti di Pussy Riot nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il collettivo punk sarà nel nostro paese per due date che terranno nel mese di febbraio e che porteranno nelle città di Bologna e Milano. I biglietti per i concerti sono disponibili dalle 10 di lunedì 17 dicembre e con prezzi già stabiliti. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è ...

I King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni di carriera : biglietti in prevendita per Verona - Torino e Perugia : Tra i gruppi più influenti del progressive-rock che ha cementato gli anni '70 con psichedelia, rumori e misticismo, la band di Robert Fripp non si arresta e annuncia la venuta dei King Crimson in Italia per festeggiare i 50 anni dalla formazione. Un nome, un significato quasi accademico per un progetto che è diventato storia della musica e che ha saputo influenzare artisti che ancora calcano la scena grazie a loro, dai Tool di Maynard James ...

Fabrizio Moro in tour nel 2019 - da Acireale a Roma e Milano : date e biglietti in prevendita : Fabrizio Moro in tour nel 2019, nei palazzetti dello sport. L'artista Romano ha annunciato stamattina le prime quattro tappe della tournée 2019 che da ottobre lo porterà nei palasport della penisola. La prima data annunciata da Fabrizio Moro per il tour 2019 è quella in programma per il prossimo 12 ottobre al Pal'Art Hotel di Acireale (CT). A seguire, sono attese due date al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) il 18 e il 19 ottobre. ...