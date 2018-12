Il Cirque du Soleil in tour nei Palasport con Corteo

sportfair

: ?? #Corteo: il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil arriva nel 2019 in Italia! ?? 26-29 settembre · Torino, Pala A… - LiveNationIT : ?? #Corteo: il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil arriva nel 2019 in Italia! ?? 26-29 settembre · Torino, Pala A… - francesca5848 : la cosa più bella del natale è guardare il CIRQUE DE SOLEIL su rai 5 - mariabrescia : Ieri ho passato una bella serata davanti la tv, mi sono 'gustata' il cirque Du Soleil ? -

(Di lunedì 17 dicembre 2018), una delle produzioni più amate deldu, arriva in Italia per un grandeneiè una delle produzioni più amate e coinvolgenti deldu. Ilè pronto a sbarcare anche in Italia nelle arene da giovedì 26 a domenica 29 settembre 2019 al Pala Alpidi Torino, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e da giovedì 17 a venerdì 20 ottobre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Lo show è una produzione unica e ammaliante diretta da Daniele Finzi Pasca, che ha avuto la sua première a Montreal sotto al Big Top nell’aprile 2005. Da allora lo spettacolo si è rivelato un grandissimo successo in grado di stupire e meravigliare oltre 8 milioni di persone in 19 Paesi e in quattro diversi continenti.I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti alClub dalle ore 15.00 di oggi. L’iscrizione al...